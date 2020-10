Hot girl lấy chồng đại gia Thái Lan khoe bí kíp lấy lòng mẹ chồng

Sau thông tin lấy chồng là đại gia Thái Lan, hot girl phẫu thuật thẩm mỹ - Angela Chu có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi nhan sắc ngày càng thăng hạng và xung quanh toàn đồ hiệu. Mới đây, trên story của hot girl Việt lấy chồng đại gia hóm hỉnh chia sẻ khoảnh khắc khi đi với mẹ chồng và chồng thu hút sự chú ý của CĐM. Ngoài ra, Angela Chu còn hài hước so sánh hai bộ trang phục đi cùng hai người. Theo những gì Angela Chu đăng tải, cô nàng ám chỉ mình trong mắt chồng chỉ là "em bé" và lúc nào cũng phải ăn mặt lỗng lẫy như một công chúa. Khi đi cùng mẹ chồng, Angela diện trang phục truyền thống của Thái Lan với màu xanh da trời nhạt, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Sự lựa chọn của Angela Chu khiến dân mạng trầm trồ, tin rằng đây là bí quyết giúp hot girl "ghi điểm" hơn với mẹ chồng. Trong khi đó lúc đi với chồng, Angela Chu bận một bộ váy xoè nhiều tầng màu vàng như một cô công chúa của Disney vậy. Ngoài ra, Angela Chu còn hóm hỉnh so sánh trang phục khi đi cùng trợ lý và đi gặp đối tác. Không chỉ là một trong những hiện tượng "dao kéo" thành công, Angela Chu (sinh năm 1991) còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc với chồng đại gia Thái Lan. Gia đình chồng Angela Chu cũng là một gia tộc giàu có ở Thái Lan. Bởi vậy mà mối quan hệ của gái đẹp với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng khiến dân tình không khỏi tò mò Angela Chu được chồng cưng chiều đến độ chỉ vì một câu than thở căn nhà gỗ tối quá không quay được clip mà xây nguyên một căn mới hoàn toàn theo ý vợ. Dù Angela không tiết lộ nhiều nhưng cũng không khó để nhận thấy cô khá được lòng mẹ chồng. Cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc đi ăn cùng gia đình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lộ diện top nghệ sĩ nữ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất xứ Hàn - Nguồn: YAN News

Sau thông tin lấy chồng là đại gia Thái Lan, hot girl phẫu thuật thẩm mỹ - Angela Chu có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi nhan sắc ngày càng thăng hạng và xung quanh toàn đồ hiệu. Mới đây, trên story của hot girl Việt lấy chồng đại gia hóm hỉnh chia sẻ khoảnh khắc khi đi với mẹ chồng và chồng thu hút sự chú ý của CĐM. Ngoài ra, Angela Chu còn hài hước so sánh hai bộ trang phục đi cùng hai người. Theo những gì Angela Chu đăng tải, cô nàng ám chỉ mình trong mắt chồng chỉ là "em bé" và lúc nào cũng phải ăn mặt lỗng lẫy như một công chúa. Khi đi cùng mẹ chồng, Angela diện trang phục truyền thống của Thái Lan với màu xanh da trời nhạt, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Sự lựa chọn của Angela Chu khiến dân mạng trầm trồ, tin rằng đây là bí quyết giúp hot girl "ghi điểm" hơn với mẹ chồng. Trong khi đó lúc đi với chồng, Angela Chu bận một bộ váy xoè nhiều tầng màu vàng như một cô công chúa của Disney vậy. Ngoài ra, Angela Chu còn hóm hỉnh so sánh trang phục khi đi cùng trợ lý và đi gặp đối tác. Không chỉ là một trong những hiện tượng "dao kéo" thành công, Angela Chu (sinh năm 1991) còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc với chồng đại gia Thái Lan. Gia đình chồng Angela Chu cũng là một gia tộc giàu có ở Thái Lan. Bởi vậy mà mối quan hệ của gái đẹp với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng khiến dân tình không khỏi tò mò Angela Chu được chồng cưng chiều đến độ chỉ vì một câu than thở căn nhà gỗ tối quá không quay được clip mà xây nguyên một căn mới hoàn toàn theo ý vợ. Dù Angela không tiết lộ nhiều nhưng cũng không khó để nhận thấy cô khá được lòng mẹ chồng. Cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc đi ăn cùng gia đình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lộ diện top nghệ sĩ nữ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất xứ Hàn - Nguồn: YAN News