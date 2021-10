“Hot girl” làng Esport Việt lộ ảnh thẻ nhìn thôi mà mê đắm

Hoàn toàn khác so với một Trần Nguyễn Minh Nghi mà chúng ta quen mặt, là một Caster Esport chuyên nghiệp và từng đảm nhận vai trò MC cho một số giải đấu lớn của game LMHT như LMHT VCS A. Mới đây, MC Minh Nghi đăng tải trên trang Facebook cá nhân tấm ảnh thẻ sau 3 tháng cách ly lột xác với vẻ đẹp dịu dàng và đầy nữ tính. Nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng ảnh thẻ hoàn toàn khác xa so với hình ảnh khi lên sóng của cô nàng. Một cô gái đầy tài năng và xinh đẹp đã “đốn gục” không biết bao nhiêu người hâm mộ và trở thành một “hot girl” trong làng Esport Việt Nam. Hay chỉ đơn giản là những bức ảnh đời thường cùng anh chàng người yêu Bomman được mệnh danh là cặp đôi "tiêu biểu" trong các cặp đôi đẹp của làng Esport Việt Nam. Một chiếc ảnh nữ MC tài chụp chung với MC người Trung Quốc và được báo Trung Quốc khen ngợi. Cô nàng lên sóng với hình tượng là một cô gái cá tính, nhí nhảnh. Sở hữu 1 chất giọng nhẹ nhàng, đầy truyền cảm, kèm theo đó là khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Minh Nghi đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực MC tại VETV. Và cuối cùng, thấy rõ sự "lột xác" của Minh Nghi chính là so sánh với những hình ảnh lúc cô mới vào nghề. Minh Nghi trong cương vị mới. Chuyên viên Esports, đồng thời chính thức đầu quân cho VNG. Bên cạnh đó,"bóng hồng" làng Esport thử sức mình trong lĩnh vực làm người mẫu ảnh. Cô làm mẫu ảnh cho chính thương hiệu áo dài Văn Khoa của mình. Một tấm ảnh khác được đăng tải trên instagram cá nhân của cô nàng cho thấy cô bạn có đam mê với bộ môn billiars. Mời quý đọc giả xem: Hình ảnh Minh Nghi lên sóng kênh Weibo của LMHT Trung Quốc/Trần Nguyễn Minh Nghi

