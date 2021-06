Cận cảnh nữ game thủ Việt sở hữu vòng ba trái đào hiếm có

Uyên Pu tên thật Trần Thị Phương Uyên, sinh năm 1996 là nữ game thủ khá nổi tiếng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam với trình độ cá nhân rất xuất sắc và siêu hạng trong các trận đấu. Với cá tính mạnh mẽ, nữ game thủ Uyên Pu yêu thích các tướng có khả năng gây sát thương cao hoặc gánh team như Caitlyn, Corki và cả Jinx. Corki trong tay cô nàng game thủ này cũng không hề thua kém các bậc trượng phu, thậm chí còn nằm kèo trên. Dù được yêu thích nhưng đôi khi điều đó cũng mang đến những phiền phức cho cô khi thi đấu. Một lần Uyên Pu cầm cho mình Lulu và đi đường giữa. Thế nhưng ngay từ giai đoạn đầu trận, cô nàng này đã bị fan hâm mộ - Nidalee đi rừng phía bên kia nhận ra và "camp" liên tục. Quá bất lực vì bị gank chết quá nhiều, mặc cho đồng đội cũng giúp sức rất nhiều, Uyên Pu đã bật khóc. Nhưng nhìn tổng quát, nữ game thủ thực sự gây ấn tượng với mọi người bởi tài năng chơi khá xuất sắc và siêu hạng giúp Uyên Pu giành chiến thắng áp đảo trước The Yum Yums Team. Không dừng chân tại đó, Uyên Pu tiếp tục phát triển sự nghiệp khi cô gia nhập Sgirls. Đây là một team của Liên Minh Huyền Thoại. Với sự góp mặt của Uyên Pu đã giúp team Sgirls giành chức vô địch League of Pretty, giải đấu giành cho game thủ nữ năm 2015. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển sự nghiệp game thủ của mình, Uyên Pu chuyển sang lĩnh vực streamer. Với gương mặt thanh tú, xinh đẹp cùng với phong cách style ấn tượng, cô nàng đã sở hữu cho mình một lượng người xem vô cùng đông đảo. Bên cạnh đó, Uyên Pu nổi tiếng là sở hữu phong cách gợi cảm với vóc dáng siêu quyến rũ. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trên cơ thể của Uyên Pu chính là vòng 3 trái đào bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Thân hình nóng bỏng của nữ game thủ dần được hình thành qua năm tháng nhờ thực hiện chế độ dinh dưỡng và luyện tập kiên trì, khoa học. Cô nàng cho biết: "Nếu bạn tìm được phương pháp giảm cân nào, thành công với nó rồi lại quay về thói quen ăn uống cũ thì mọi cố gắng cũng quay về con số không. Thói quen dù có xấu, cũng là do bạn hình thành nên, chính bạn cũng phải là người xoá bỏ nó." Theo cô nàng, thay đổi được thói quen, kiểm soát được nhu cầu ăn uống, thỉnh thoảng thưởng cho mình 1 bữa ăn uống thoả thích sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ngày nào cũng được "ăn ngon". Healthy là lối sống, không phải giải pháp Mời các bạn xem video: Top 10 nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại xinh đẹp nhất Việt Nam

