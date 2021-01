Hot girl lai được streamer Xemesis làm mối cho ViruSs là ai?

Mới đây, Xemesis đã thông báo trên fanpage cá nhân rằng kênh YouTube của mình chính thức nhận được 1 triệu subcribe, đồng nghĩa nút vàng Youtube sắp đến tay streamer giàu nhất Việt Nam này. Ảnh: Chụp màn hình Sau khi thông báo tin vui lên trang cá nhân, Xemesis đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và fan hâm mộ, trong đó không thể thiếu các anh chàng của hội Tứ hoàng streamer. Ảnh: FBNV Với những ai biết đến Tứ hoàng streamer thì có lẽ đều biết ViruSs hiện đang là người duy nhất độc thân khi Độ Mixi, Xemesis đã yên bề gia thất còn PewPew cũng đã đính hôn hồi tháng 12 mới đây. Ảnh: FBNV Tranh thủ lúc Xemesis vui mừng khi kênh đạt 1 triệu subcribers, Hoàng ViruSs đã "cầu cứu" bạn thân giới thiệu cho mình một cô gái. Phía Xemesis cũng cực kỳ nhanh gọn đề xuất một nàng hot girl nổi tiếng đồng thời là bạn thân của Xoài Non cho ViruSs. Ảnh: Chụp màn hình Được biết, nàng hot girl mà Xemesis giới thiệu cho bạn mình cũng là cái tên khá nổi trong cộng đồng mạng. Người đó chính là Sunna hay Wilson Nhật Anh, gái xinh này là bạn thân của hot girl Xoài Non. Ảnh: FBNV Wilson Nhật Anh sinh năm 2002, cô nàng gây ấn tượng khi sở hữu vẻ lai Tây quyến rũ với thân hình nóng bỏng và đặc biệt là vòng 1 khá "khủng". Ảnh: FBNV Tuy chỉ mới 19 tuổi nhưng hot girl lai Việt - Mỹ này đã sở hữu nhan sắc và body "mặn mà" không thua bất cứ người đẹp nào. Ảnh: FBNV Cô nàng là một trong những "bông hồng lai" nổi tiếng trong giới trẻ Việt. Ảnh: FBNV Không chỉ có khuôn mặt xinh như thiên thần, "hot girl ngực khủng" Wilson Nhật Anh còn có số đo 3 vòng tiệm cận hoàn hảo là 90 - 66 - 95 cm. Ảnh: FBNV Nhờ có được nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình chuẩn chỉ nên Wilson Nhật Anh được nhiều hãng thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam mời chụp hình quảng cáo. Ảnh: FBNV Theo tiết lộ của cộng đồng mạng, Nhật Anh khá đam mê với môn thể thao vua. Hot girl thường xem các trận đấu của ĐT Việt Nam và thích hòa cùng không khí cuồng nhiệt chung của người hâm mộ khắp cả nước. Ảnh: FBNV Nhật Anh không ngần ngại diện trang phục, tạo dáng gợi cảm trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Nhiều người cho rằng hot girl lai Mỹ đã can thiệp dao kéo để có vòng một "khủng". Tuy vậy, Nhật Anh khẳng định body hiện tại của cô tự nhiên 100%, chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

