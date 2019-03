Hot girl IT Sài thành từng nổi như cồn trên MXH giờ ra sao?

Cách đây 2 năm, cô nữ sinh ngành IT (công nghệ thông tin) của trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM tên Bùi Thị Hồng Hạnh (SN 1997), đã trở thành hiện tượng khi những bức ảnh của cô được đăng tải trong group kín chuyên chia sẻ gái xinh trên MXH. Sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt biết cười cùng làn da trắng sứ Hồng Hạnh được xem là "của hiếm" của ngành Công nghệ thông tin thời điểm bấy giờ. Vốn là một nữ sinh IT xinh đẹp lại là "bông hoa lạ" giữa một “rừng” các bạn nam trong lớp Công nghệ thông tin, Hồng Hạnh luôn nhận được sự ưu ái, giúp đỡ từ các bạn. Sau thời gian ít xuất hiện trên MXH, mới đây những hình ảnh của Hồng Hạnh lại một lần nữa được các group trên MXH chia sẻ rầm rộ. Cũng như lần trước, dân mạng lại được dịp dùng những lời khen có cánh để tán thưởng cho nhan sắc của cô hot girl ngành IT này. Khác với lần đầu xuất hiện, giờ Hồng Hạnh không còn giữ mái tóc dài óng ả mà thay vào đó là kiểu tóc ngắn, uốn xoăn nhẹ vừa giữ được vẻ cá tính nhưng không thiếu đi sự yểu điệu. Sau khi bất ngờ nổi tiếng trên MXH, ngoài việc học, Hồng Hạnh cũng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang mời chụp ảnh mẫu sản phẩm cho họ. Nhưng cô bạn 9X này vẫn luôn cân đối giữa thời gian học và công việc khá chỉnh chu. Gia đình bên ngoại của Hồng Hạnh vốn kinh doanh mảng thương mại điện tử nên cô bạn quyết tâm theo học chuyên ngành công nghệ thông tin. Như đã biết, công nghệ thông tin vốn là thế mạnh của các nam sinh vì vậy, thân nữ nhi như Hồng Hạnh cũng từng khá chật vật, vất vả với các môn học của ngành này. Nhưng nhờ có quyết tâm và sự giúp đỡ của các bạn nam, cô nữ sinh xinh đẹp này đã vượt qua được những bài test của môn học. Trong thời gian tới, Hồng Hạnh cho biết cô bạn sẽ cố gắng hoàn thành chương trình để tốt nghiệp, đồng thời trau dồi kỹ năng ở lĩnh vực mẫu ảnh. Hồng Hạnh cũng khẳng định rằng, bản thân không có ý định lấn sân vào giới showbiz bởi con người cô vốn thích sự bình yên, với cô “sự nổi tiếng luôn đi kèm những rắc rối” nên cô nàng chỉ muốn được làm những gì mình yêu thích và đã theo đuổi ngay từ lúc ban đầu.

