“Hot girl dao kéo” tự tin nhan sắc khi làm dâu nhà hào môn

Angela Chu nổi tiếng là " hot girl dao kéo" với những màn phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất từ trước tới nay. Sau khi sở hữu ngoại hình như mong muốn, cuộc sống của "hot girl thẩm mỹ" Angela Chu cũng sang trang mới khi cô kết hôn với chồng đại gia Thái Lan. Mới đây, cô nàng cũng đã có những phản biện tương tự khi nhắc về cuộc hôn nhân với tỷ phú Thái Lan.Angela Chu thẳng thắn cho rằng nhiều người đã sai khi nói cô may mắn lấy được chồng đại gia, bởi lẽ sự thực phải là ngược lại mới đúng. Cô chia sẻ: "Ai cũng nói Châu may mắn lấy được chồng có điều kiện tốt. Còn Châu thì tự nghĩ là chồng Châu may mắn lấy được vợ trẻ, vừa biết kiếm tiền, vừa không đi chơi, lại toàn biết tiết kiệm mua đồ toàn săn sale". Trước đó, gái đẹp thậm chí từng thừa nhận bản thân giờ ít mua đồ hiệu để bớt lời ra tiếng vào cũng như vì lời hứa sẽ nuôi các em ăn học. Ngoài ra, Angela Chu còn tiết lộ thêm về sở thích săn sale của mình. Theo đó, thời điểm này cô đang ngồi săn sale đến mờ mắt để mua được những món đồ mình thích với giá hời nhất, bởi lẽ chờ qua Tết thì sẽ không mức giá như vậy nữa. Tháng 9/2019, Angela lên xe hoa với một vị đại gia người Thái làm trong lĩnh vực sản xuất nhựa dùng cho ô tô. Gia đình chồng cô cũng thuộc gia tộc giàu có, nổi tiếng trên đất Thái. Chồng Angela cũng rất đam mê siêu xe và có cả bộ sưu tập xế hộp lên đến cả trăm tỉ. Bên cạnh cuộc sống giàu sang phú quý, Angela Chu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được ông xã cưng chiều như "bà hoàng". Từ nhà, đến xe hay mọi đồ hiệu đắt đỏ Angela Chu cũng được chồng tặng và sắm sửa không thiếu thứ gì. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

