“Hot girl bóng chuyền” xứ Nghệ gây sốt vì xinh tựa búp bê

Chu Thị Ngọc (sinh năm 1997) đến từ Nghệ An nổi tiếng với danh xưng " hot girl bóng chuyền" nhờ sở hữu sắc vóc đẹp miễn bàn. Trong mỗi trận đấu, VĐV bóng chuyền luôn gây ấn tượng bởi cách chơi bóng điêu luyện, nhanh nhẹn, dứt khoát. Không dừng lại ở đó, nhan sắc của Chu Thị Ngọc cũng luôn là điểm nổi bật, khiến người nhìn khó lòng rời mắt và được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "hoa khôi bóng chuyền". Ngoài vóc dáng cao ráo cân đối của một VĐV, cô còn sở hữu nụ cười tỏa nắng, gương mặt hài hòa không thua kém bất kỳ người đẹp Vbiz nào. Tham gia bộ môn bóng chuyền từ năm 13 tuổi nên người đẹp này có thể hình và chế độ tập luyện chuyên nghiệp. Trong mỗi bức ảnh cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội, đối chuyền gốc Nghệ An này thường nhận trung bình 1000 lượt like và rất nhiều lượt yêu thích. Nhờ gương mặt cùng chiều cao ấn tượng và thân hình săn chắc của vận động viên, mỹ nhân làng bóng chuyền Chu Thị Ngọc thu hút hơn 8.000 người theo dõi trang cá nhân, nơi cô thường chia sẻ những hoạt động đời thường. Ngọc chơi ở vị trí chủ công đối chuyền của Kinh Bắc Bắc Ninh. Cô nàng đến với bóng chuyền khá sớm khi chỉ mới 12 tuổi. Khi đến bén duyên với bóng chuyền, Ngọc tham gia lò đào tạo của Bộ Tư lệnh Thông tin LVPB. Cùng với đội trẻ CLB này, mỹ nhân Nghệ An cùng đồng đội giành chức vô địch trẻ quốc gia 2014, á quân năm 2015. Đến đầu năm 2019, Chu Thị Ngọc quyết định đi theo HLV Phạm Văn Long gia nhập CLB Kinh Bắc Bắc Ninh. Vào tháng 4 năm nay, Ngọc tham dự “Người đẹp Du lịch ASEAN+”, cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm đại sứ truyền thông du lịch đồng hành cùng SEA Games 31 và thành công lọt vào top 30. Ảnh: FBNV

