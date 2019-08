Hot girl bị tố là 'tiểu tam': Người khóc lóc, kẻ phủ nhận tin đồn

Vlogger An Nguy (sinh năm 1987) bị dân mạng "ném đá" và ghi tên vào danh sách "tiểu tam can đảm" khi công khai có tình cảm với Kiều Minh Tuấn - người đang hẹn hò với diễn viên Cát Phượng. Cô khẳng định "nảy sinh tình cảm với bạn diễn trong quá trình đóng phim chung" và "khiến mọi chuyện đẩy đi quá xa". Sau tuyên bố này, cả hai trở thành đối tượng bị chỉ trích trên mạng xã hội. Bộ phim vừa ra rạp cũng bị khán giả quay lưng, tẩy chay. Cuối cùng, An Nguy đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định Cát Phượng yêu cầu cô nói dối "lấy chuyện tình cảm để PR phim". Câu nói "Mặc dù biết sai trái nhưng vẫn không thể nào trói những cảm xúc tình cảm của mình được" của An Nguy khiến nhiều người không hài lòng. Dân mạng nhanh chóng "đào mộ" lại vlog cô nói về người thứ ba, cho rằng nữ vlogger chỉ giỏi nói, hành động thì ngược lại. Hiện tại, khi nói về scandal "tiểu tam", cái tên An Nguy vẫn được dân mạng nhắc đến nhiều nhất. Hot girl Lily Luta là nhân vật bị dân mạng cho rằng đã chen vào mối quan hệ của Lương Bằng Quang và Ngân 98. Dù chưa rõ thực hư, hot girl sinh năm 1992 vẫn bị dân mạng gọi là "tiểu tam". Sau khi vướng tin đồn "người thứ ba", nữ người mẫu đã lên tiếng phản bác. Lily Luta nói cô không liên quan đến nam nhạc sĩ, họ chỉ vô tình gặp nhau và chụp ảnh tại bữa tiệc sinh nhật. "Anh Quang đề nghị chụp hình chung, vì lịch sự mình không thể từ chối, mình không muốn mang tiếng chảnh", cô viết trên trang cá nhân. 9X cũng nhấn mạnh cô không quá thân thiết với Lương Bằng Quang, tin đồn cô là "tiểu tam" trong mối quan hệ này khá vô lý. Thảo Nari (sinh năm 1994) là nữ streamer từng được dân mạng chú ý với thông tin "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Trọng Đại. Một thời gian sau, cô bị một "hot facebooker" tố là người thứ ba xen vào mối quan hệ của cô gái này và bạn trai. Người này khẳng định, Thảo biết bạn trai cô ta có người yêu nhưng hai người vẫn đi xem phim cùng nhau. Sau đấy, cô giải thích trên trang cá nhân: "Mình không xen vào mối quan hệ của bất kỳ ai. Những gì họ đăng trên mạng xã hội hoàn toàn là thông tin một chiều, nhiều thông tin bịa đặt và sai sự thật. Đồng thời, họ chỉ muốn bôi nhọ Thảo và công việc Thảo đang làm", nữ streamer viết. Thúy Vi (sinh năm 1998) là cô gái được cho là nguyên nhân làm rạn nứt quan hệ giữa thiếu gia Phan Thành và hot girl Midu. Thời điểm đó, cô gái quê Cà Mau chỉ mới 17 tuổi. Cô bị dân mạng đặt cho nhiều biệt danh như "hot girl thị phi", "tiểu tam đáng ghét"... Cách Thúy Vi đối mặt với tin đồn người thứ ba là "thẳng thắn thừa nhận". "Mình nghĩ đó không phải lỗi của mình vì anh Thành là người chủ động nói chuyện với mình trước", cô viết trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô gái gốc Cà Mau còn gọi thiếu gia là "bàn đạp của sự nổi tiếng", dùng scandal người thứ ba để gây chú ý.

