Hot girl bán mỹ phẩm ngược dư luận tố Âu Hà My là ai?

Ở thời điểm hiện tại MXH đang bàn luận không ngớt về vụ việc nữ giảng viên Âu Hà My lên tiếng "tố" chồng ngoại tình và đối xử tệ bạc khiến cô sẩy thai. Khi vụ việc diễn ra, phần lớn cư dân mạng đều bênh vực cho nữ giảng viên xinh đẹp khi không may bị diễn viên Nguyễn Trọng Hưng "cắm sừng". Tuy nhiên, mới đây trên MXH bất ngờ xuất hiện một cố gái bất ngờ tố ngược lại Hà My khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Theo đó, cô gái này có nick name là C.H, cô liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái lên trang cá nhân nhắm đến Âu Hà My. Thay vì bênh vực, hot girl lạ mặt này lại lên tiếng đi ngược lại số đông, cô cho rằng việc Âu Hà My bị chồng "cắm sừng" là... đáng đời và không thể thương cảm nổi. Cô gái này liên tục nhắc đến việc Âu Hà My từng "cà khịa" việc cô có 3 đời chồng. Thậm chí, nữ giảng viên còn cắt ghép câu chuyện rồi đăng lên facebook cá nhân để lấy nước mắt của mọi người. Dù không biết những lời cô gái này có phải là sự thật hay không, nhưng sự xuất hiện bất ngờ và đi ngược lại dư luận đã khiến cô bị dân mạng chỉ trích. Một số người cho rằng cô đang cố gắng "ké fame" của người khác một cách bất chấp. Được biết, cô gái từng nổi tiếng trên mạng xã hội với những màn đánh ghen và nhiều lần khoe rằng mình "đập đi xây lại" toàn bộ để tìm kiếm hạnh phúc. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên người chồng thứ 3 và làm công việc kinh doanh. Trước đó, nữ giảng viên Âu Hà My từng đăng trên trang cá nhân tố C.H đăng clip câu like sai sự thật, yêu cầu gỡ và đính chính. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h

