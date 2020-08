Hot girl bán điện thoại khiến khách hàng bất ngờ "bẻ lái" vì điều này

Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước câu chuyện 1 thanh niên đã bỏ ra số tiền lớn để mua điện thoại mới thay vì sửa điện thoại cũ như dự định ban đầu chỉ vì "say đắm" trước cô nhân viên bán hàng. Mặc dù các cô gái trở thành hiện tượng mạng nhờ nhan sắc xinh đẹp không phải câu chuyện hiếm. Tuy nhiên, điều khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng ở đây chính là độ chịu chơi của anh chàng trong câu chuyện. Được biết, chàng trai này bị hỏng điện thoại nên đành phải tìm tới cửa hàng để sửa chữa. Ban đầu chỉ mục đích sửa nhưng khi gặp nhân viên bán điện thoại xinh đẹp, anh chàng "bẻ lái" ngay lập tức. Chủ nhân câu chuyện cũng cho biết, anh chàng khách hàng chơi lớn bỏ luôn tiền để rước em iphone xịn xò mới ra để có cớ bắt chuyện cũng như tiếp cận làm quen cô bán điện thoại xinh đẹp này. Câu chuyện và những hình ảnh của anh chàng nhanh chóng được lan truyền và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhan sắc xinh đẹp chuẩn hot girl của cô nàng khiến bất cứ ai cũng phải hết lời khen ngợi ấn like liên tục. Với sức mạnh của CĐM, thông tin của cô nhân viên bán điện thoại nhanh chóng được tìm ra. Ngắm nhìn những bức ảnh được cô nàng tự tay chia sẻ lên trang cá nhân ai nấy đều phải xuýt xoa khen ngợi. Những hình ảnh cực xinh của cô gái bán điện thoại khiến dân tình ngay lập tức chú ý. Không chỉ xinh đẹp mà cute lạc lối, cô bán điện thoại còn sở hữu body vô cùng nóng bỏng. Mời quý độc giả xem video: Thoát "mác" hot girl, Quỳnh Kool "hoá" ngọc nữ điện ảnh Việt - Nguồn: VTC Now

