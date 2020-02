Hot girl 2K “vịt hoá thiên nga” sau khi bị người yêu “cắm sừng” đau đớn

Ngọc Trâm (SN 2000, quê Trà Vinh) từ nhỏ đã bị bạn bè, hàng xóm trêu đùa vì có ngoại hình kém xinh. Thế nhưng cô nàng đã khiến tất cả mọi người phải nhìn mình dưới con mắt khác sau 1 năm quyết tâm thay đổi ngoại hình, trở thành hot girl. Trâm tâm sự, mẹ cô nàng rất đẹp và trắng nên thường bị so sánh rằng tại sao mẹ xinh mà con lại đen đúa, gầy gò đến thế. Cho đến khi 15 tuổi, đang theo học tại trường THCS Trương Văn Trì (Trà Vinh) cô nàng mới bắt đầu tự ti bởi những lời chế giễu ác ý đó. Bạn bè đã "trổ mã" vô cùng xinh đẹp còn riêng cô nàng vẫn có ngoại hình không mấy bắt mắt. Động lực khiến Trâm thật sự thay đổi là khi cô nàng bị bạn trai 1 năm "cắm sừng" cay đắng để chạy theo gái xinh. Cùng với thời gian này, gia đình cô nàng cũng xảy ra biến cố nên phải nghỉ học 1 năm. Buồn bã chuyện gia đình, tình cảm, hot girl 2K bắt đầu hạn chế ra ngoài, tìm cách lột xác. "Mình học khá tốt nên cha mẹ cũng không lo lắng việc mình ngừng lại một năm. Trong khoảng thời gian đó, mình ăn nhiều, đúng bữa hơn, tập gym, xem clip make up trên mạng và tìm cách làm trắng an toàn. Sau khi trở lại, nhiều người không nhận ra mình" - Hot girl Trà Vinh chia sẻ. Sau khi quay trở lại trường học, Trâm khiến tất cả phải trầm trồ trước diện mạo hoàn toàn mới của mình. Bạn trai cũ lúc đó mới hối hận, năn nỉ quay lại nhưng cô nàng thẳng thừng từ chối. Vì đã sở hữu ngoại hình xinh đẹp nên lúc đó, hot girl cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các bạn nam trong và ngoài trường. Với nước da trắng ngần, các nét xinh đẹp cùng thân hình chuẩn chỉ với số đo 3 vòng: 86-60-89 nên Trâm nhận được rất nhiều lời làm mẫu ảnh, đưa đến cho cô nàng rất nhiều cơ hội, mối quan hệ mà trước nay có mơ cũng không dám. Từng bị bạn bè nghi ngờ về việc nghỉ học 1 năm để phẫu thuật thẩm mỹ do có ngoại hình quá khác biệt, Trâm cho biết bản thân thấy rất vui vì bản thân lại có thể tự thay đổi kỳ diệu như vậy. Các nét trên gương mặt cô không hề thay đổi, chỉ là do đen quá nên không thấy nét mà thôi. Ngọc Trâm giờ đây sở hữu ngoại hình cực xinh đẹp, ai nhìn cũng mê. Xem thêm clip: Những màn lột xác ngoạn mục nhờ giảm cân - Nguồn: Youtube

