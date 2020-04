“Hot boy kiểm dịch” vừa xuất hiện đã tạo bão trên MXH

Trên một diễn đàn lớn mạng xã hội mới đây đăng tải hình ảnh một chàng trai có ngoại hình nổi bật, đang đứng uống nước trong chốt kiểm dịch. Ngay lập tức, anh chàng trên đã được dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh " hot boy kiểm dịch". "Nhà em mà gần chắc ngày nào em cũng qua chốt kiểm dịch vài ba lần để được anh đo nhiệt độ", "Nhìn đẹp trai phát sốt lên được cần gì COVID-19 đâu" - Dân mạng hài hước bình luận về nhan sắc chàng hot boy trong chốt kiểm dịch. Rất nhanh sau đó, danh tính của anh chàng cũng được dân mạng tìm ra. Được biết, chàng trai với ngoại hình nổi bật tên Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1997, quê Bắc Ninh). Hiện, Xuân Sơn đang công tác tại một đơn vị công an thuộc tỉnh Quảng Ninh.Hot boy 9X cho biết, bức ảnh nổi rần rần trên mạng kia được chụp lén trong thời gian anh chàng nghỉ trưa. Khi đó, Sơn đang kéo khẩu trang xuống để uống nước. Đã 2 tháng trở lại đây, chàng công an trẻ không được về nhà vì làm nhiệm vụ chống dịch. Tuy nhiên anh luôn tự ý thức được rằng bản thân phải cố gắng hoàn thành công việc vì Tổ quốc. "Kể từ ngày chính thức cách ly toàn xã hội, dù nắng hay mưa, mình và đồng đội vẫn hàng ngày đứng kiểm tra nhiệt độ cho người dân trên địa bàn. Tình hình dịch bệnh hiện đang có tiến triển tốt nhưng chúng ta không nên vì thế mà lơ là cảnh giác. Mọi người dân vẫn nên cẩn trọng và không tụ tập đông người" - Xuân Sơn cho biết. Nhiều ý kiến nhận xét rằng khi mặc quân phục, trông anh chàng có nét giống với Đại úy Ri trong bộ phim đình đám "Hạ cánh nơi anh". Không chỉ điển trai, chàng cảnh sát trẻ còn sở hữu body 6 múi "vạn người mê". Xuân Sơn cho biết bản thân rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ phía dân mạng. Trang cá nhân của anh chàng hiện sở hữu hơn 13.000 lượt theo dõi. Mời độc giả xem thêm clip: Top 10 hot boy công an Việt Nam - Nguồn: Youtube

Trên một diễn đàn lớn mạng xã hội mới đây đăng tải hình ảnh một chàng trai có ngoại hình nổi bật, đang đứng uống nước trong chốt kiểm dịch. Ngay lập tức, anh chàng trên đã được dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh " hot boy kiểm dịch". "Nhà em mà gần chắc ngày nào em cũng qua chốt kiểm dịch vài ba lần để được anh đo nhiệt độ", "Nhìn đẹp trai phát sốt lên được cần gì COVID-19 đâu" - Dân mạng hài hước bình luận về nhan sắc chàng hot boy trong chốt kiểm dịch. Rất nhanh sau đó, danh tính của anh chàng cũng được dân mạng tìm ra. Được biết, chàng trai với ngoại hình nổi bật tên Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1997, quê Bắc Ninh). Hiện, Xuân Sơn đang công tác tại một đơn vị công an thuộc tỉnh Quảng Ninh. Hot boy 9X cho biết, bức ảnh nổi rần rần trên mạng kia được chụp lén trong thời gian anh chàng nghỉ trưa. Khi đó, Sơn đang kéo khẩu trang xuống để uống nước. Đã 2 tháng trở lại đây, chàng công an trẻ không được về nhà vì làm nhiệm vụ chống dịch. Tuy nhiên anh luôn tự ý thức được rằng bản thân phải cố gắng hoàn thành công việc vì Tổ quốc. "Kể từ ngày chính thức cách ly toàn xã hội, dù nắng hay mưa, mình và đồng đội vẫn hàng ngày đứng kiểm tra nhiệt độ cho người dân trên địa bàn. Tình hình dịch bệnh hiện đang có tiến triển tốt nhưng chúng ta không nên vì thế mà lơ là cảnh giác. Mọi người dân vẫn nên cẩn trọng và không tụ tập đông người" - Xuân Sơn cho biết. Nhiều ý kiến nhận xét rằng khi mặc quân phục, trông anh chàng có nét giống với Đại úy Ri trong bộ phim đình đám "Hạ cánh nơi anh". Không chỉ điển trai, chàng cảnh sát trẻ còn sở hữu body 6 múi "vạn người mê". Xuân Sơn cho biết bản thân rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ phía dân mạng. Trang cá nhân của anh chàng hiện sở hữu hơn 13.000 lượt theo dõi. Mời độc giả xem thêm clip: Top 10 hot boy công an Việt Nam - Nguồn: Youtube