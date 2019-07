Hot boy Bình An “sướng rên” khi được sao MU kí lên ngực

Được chứng kiến các cầu thủ MU thi đấu là điều mà bất cứ ai cũng ao ước, nhưng khi được gặp ở khoảng cách gần các siêu sao của CLB giàu truyền thống này không phải ai cũng có cơ hội. Mới đây, chính hot boy Bình An là người có cơ hội này. Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân của mình, hot boy Bình An đã cho đăng tải những bức ảnh anh xuất hiện ở khoảng cách vô cùng gần với dàn sao của MU tại Singapore. Theo chia sẻ của chàng hot boy kiêm diễn viên này, đây là sự kiện được tổ chức tại Singapore khi dàn cầu thủ của MU gồm Jesse Lingard, Nemanja Matic, Eric Bailly tới tham dự sự kiện và gặp gỡ người hâm mộ. Trong buổi giao lưu, các cầu thủ đã cùng tham gia một số hoạt động như đá cầu, vẽ tranh và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ đến từ châu Á. Ở phần bốc thăm để lên sân khấu chụp ảnh cùng tuyển thủ đội Quỷ đỏ, diễn viên Bình An đã may mắn có cơ hội đứng gần những cầu thủ mà anh yêu mến bấy lâu. . Hot boy điển trai lộ rõ vẻ phấn khích và hào hứng khi được trò chuyện cùng sao MU. Sau đó, Bình An được tiền vệ Nemanja Matic ký tặng lên ngực áo. Chia sẻ về buổi gặp gỡ này, Bình An cho rằng điều này chẳng khác nào một giấc mơ. Thậm chí, anh chàng còn chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân của mình rằng: "Con đường đến với vinh quang không phải là hành trình của một cá nhân. mà phải là sức mạnh phối hoà của một tập thể. Hôm qua, mình đã chứng kiến những pha tranh bóng nghẹt thở, bàn thắng quyết định của Greenwood, chiến thắng xứng đáng của các chiến binh Quỷ đỏ." "Hôm nay, mình lại được gặp gỡ đội hình trong mơ đã tạo nên thành công đó: Jesse Lingard, Nemanja Matic và Eric Bailly! An vừa được gặp gỡ, bắt tay và chụp hình với các danh thủ. Ôi còn xin được cả chữ ký của anh Matic nữa". Bình An chia sẻ thêm. Bình An cũng chính là nhóm CĐV Việt Nam có mặt tại SVĐ QG Singapore để chứng kiến trận thắng của MU trước Inter Milan tại ICC 2019. Hình ảnh nhóm CĐV Việt Nam tại SVĐ QG Singapore trước trận đấu giữa MU và Inter Milan.

