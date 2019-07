Đánh bại Inter Milan, MU khởi đầu ICC 2019 thuận lợi

Tối ngày 20/7, MU đã khởi động hành trình ICC (International Champions Cup 2019) của mình bằng trận đấu với Inter Milan trên SVĐ Singapore Sports Hub. Đây là trận đấu đánh dấu sự tái ngộ giữa MU và Inter Milan sau 5 năm kể từ giải đấu tại sân Fedex Field (Mỹ) vào năm 2014. Khi đó, MU đã giành chiến thắng trước Milan với tỷ số 5 - 3 trong loạt sút luân lưu. Trong suốt 90 trên SVĐ QG Singapore, các cầu thủ trẻ của MU không làm khán giả thất vọng với những pha đi bóng lấn lướt đối phương. Ở phút 76, tiền đạo 17 tuổi Mason Greenwood có pha xử lý gọn gàng, dứt điểm quyết đoán ghi bàn mở tỷ số. Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, MU duy trì phong độ tới cuối trận đấu, giúp các học trò của huấn luyện viên Solskjaer có trận thắng mở màn tại giải du đấu này. Nếu theo dõi kĩ, trên khán đài SVĐ QG Singapore trong trận đấu giữa MU và Inter Milan tại ICC 2019 có 1 nhóm khán giả Việt Nam đã lặn lội sang Quốc đảo Sư tử để theo dõi cuộc đối đầu này. Theo chia sẻ của diễn viên Bình An, người có mặt trong trận đấu giữa MU và Inter Milan vừa qua cho biết, thay vì sang tận Anh để săn tìm một tấm vé vào sân Old Trafford xem đội Quỷ đỏ thi đấu, anh cùng 1 số CĐV Việt Nam lên kế hoạch săn vé từ sớm để có thể gặp thần tượng ở một khoảng cách địa lý gần hơn. Nam diễn viên Bình An cho biết: "Việc tìm kiếm tấm vé vào sân vận động Singapore cũng không dễ dàng. Vé mở bán trực tuyến được thông báo bán hết chỉ sau vài tiếng. Thậm chí, trên thị trường bán vé chợ đen, tấm vé vào sân vận động Singapore được rao bán với giá hơn 10 triệu." Với dòng máu "Quỷ đỏ" chảy trong tim, diễn viên Bình An và nhóm CĐV Việt Nam đã cùng tiếp lửa cho đội tuyển Man Utd có một trận đấu thành công. Bằng việc đánh bại Inter Milan tại giải ICC 2019, các học trò của Solskjaer mang về chiến thắng thứ ba liên tiếp trong chuyến du đấu mùa hè. Trước đó, MU thắng Perth Glory 2-0, thắng Leeds 4-0.

