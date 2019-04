CĐM phát sốt với cách xưng hô "lạ" của Á hậu Phương Nga với người yêu

Từ khi công khai mối quan hệ hẹn hò, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã trở nên thoải mái và tự tin hơn trước dư luận cũng như truyền thông. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Á hậu 9X đã khoe loạt ảnh thân mật bên bạn trai Bình An tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trên trang cá nhân của mình, Phương Nga viết: "Cậu chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời. Hay gió về hay bão táp mưa rơi. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời. Thì theo cậu đi trốn mợ ơi". Không chỉ có tình cảm 1 chiều đến từ Phương Nga, trên trang cá nhân của mình, Bình An cũng dành những lời có cánh, vô cùng tình dành cho bạn gái. Chàng diễn viên "gà cưng" của VFC cho biết: "Cứ nắm tay nhau như thế này mợ nhé!". Theo dõi trang cá nhân của Bình An, dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với cách xưng hô "cậu - mợ" của cặp đôi này. Theo chia sẻ của nickname L.A: "Cách xưng hô "cậu - mợ" của Bình An và Phương Nga đáng yêu ghê. Nó làm cho biết bao con tim phải tan chảy vì độ sến súa nhưng ngọt ngào và dễ thương." Được biết, trong chuyến du lịch này, Phương Nga và Bình An đã được khám phá 3 thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm Antalya, Konya và Istanbul. hững hình ảnh ngọt lịm trên mảnh đất đẹp như tranh của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Bình Anh và Phương Nga khiến người hâm mộ không khỏi ghen tỵ. Từ sau khi công khai yêu nhau vào đúng dịp Lễ tình nhân 14/2, Bình An và Phương Nga đã trở thành tâm điểm của công chúng. Đa số mọi người đều hết lòng ủng hộ cho cặp đôi này vì thật sự cả hai không chỉ đẹp mà ở người hâm mộ còn cảm nhận được tình yêu chân thành. Bình An và Á hậu Phương Nga hát mừng sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Nguồn: @youtube

