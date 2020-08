Hot boy 2K lột xác từ bụng mỡ thành 6 múi thành cực phẩm

Cậu bạn Trần Trí Hào (SN 2003), hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT An Khánh (Cần Thơ) từng có ngoại hình không được ưa nhìn. Trí Hào từng có thân hình hơi mập mạp, làn da đen nhẻm, bụng có nhiều mỡ thừa nên cậu bạn lúc đó luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình trong suốt những năm tháng đi học. Sự tự ti về ngoại hình lúc đó đã trở thành động lực để chàng trai sinh năm 2003 quyết tâm phải thay đổi bản thân. Từ ngoại hình với chiếc bụng ngấn mỡ khiến Trí Hào luôn ngại ngùng. Body hiện tại của cậu bạn đã thay đổi ngoạn mục với 6 múi cơ bụng lộ rõ. Điều khó khăn nhất cậu bạn này phải đối mặt trong quá trình giảm cân chính là ăn uống theo khuôn khổ, hạn chế thức ăn không lành mạnh. Từ gần 70kg, sau quá trình tập luyện, hiện tại Hào chỉ còn nặng 64kg. Hào còn tập luyện thêm nên cơ thể của cậu bạn trông gọn gàng hơn. Màn "lột xác" của Trí Hào khiến những người xung quanh vô cùng bất ngờ, bởi ngoại hình hiện tại của cậu không khác gì một hot boy Hàn Quốc. Sự thay đổi ngoại hình này giúp Hảo trở nên yêu đời hơn trong cuộc sống, cậu cảm thấy tự tin mỗi lần giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhờ ngoại hình ưa nhìn nên chàng trai có thêm nhiều cơ hội mới trong học tập và công việc. Được biết, ngoài thời gian học ở trường Hào còn y đã biết tranh thủ kiếm tiền bằng việc bán quần áo do chính mình làm mẫu. Vẻ ngoài đậm chất nam sinh Hàn Quốc của Hào khiến các cô gái phải liên tục nhấn like. Mời quý độc giả đón xem thêm video Chuyện nam sinh Quang Ngãi trúng tuyển 21 trường đại học - Nguồn: VTC NOW

Cậu bạn Trần Trí Hào (SN 2003), hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT An Khánh (Cần Thơ) từng có ngoại hình không được ưa nhìn. Trí Hào từng có thân hình hơi mập mạp, làn da đen nhẻm, bụng có nhiều mỡ thừa nên cậu bạn lúc đó luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình trong suốt những năm tháng đi học. Sự tự ti về ngoại hình lúc đó đã trở thành động lực để chàng trai sinh năm 2003 quyết tâm phải thay đổi bản thân. Từ ngoại hình với chiếc bụng ngấn mỡ khiến Trí Hào luôn ngại ngùng. Body hiện tại của cậu bạn đã thay đổi ngoạn mục với 6 múi cơ bụng lộ rõ. Điều khó khăn nhất cậu bạn này phải đối mặt trong quá trình giảm cân chính là ăn uống theo khuôn khổ, hạn chế thức ăn không lành mạnh. Từ gần 70kg, sau quá trình tập luyện, hiện tại Hào chỉ còn nặng 64kg. Hào còn tập luyện thêm nên cơ thể của cậu bạn trông gọn gàng hơn. Màn "lột xác" của Trí Hào khiến những người xung quanh vô cùng bất ngờ, bởi ngoại hình hiện tại của cậu không khác gì một hot boy Hàn Quốc. Sự thay đổi ngoại hình này giúp Hảo trở nên yêu đời hơn trong cuộc sống, cậu cảm thấy tự tin mỗi lần giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhờ ngoại hình ưa nhìn nên chàng trai có thêm nhiều cơ hội mới trong học tập và công việc. Được biết, ngoài thời gian học ở trường Hào còn y đã biết tranh thủ kiếm tiền bằng việc bán quần áo do chính mình làm mẫu. Vẻ ngoài đậm chất nam sinh Hàn Quốc của Hào khiến các cô gái phải liên tục nhấn like. Mời quý độc giả đón xem thêm video Chuyện nam sinh Quang Ngãi trúng tuyển 21 trường đại học - Nguồn: VTC NOW