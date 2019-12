Hội tụ combo "đẹp + giỏi" tân hoa khôi Đại học Ngoại thương gây sốt

Vượt qua 150 người đẹp cùng tranh tài, Nguyễn Hà My (SN 1999, Phú Thọ) xuất sắc đăng quang hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2019 vừa mới diễn ra. Cô nàng hiện đang là sinh viên lớp Anh 2 Thương mại quốc tế K56. Sở hữu ngoại hình và thành tích nổi bật, ngay từ đầu cuộc thi, Hà My đã được đánh giá là sẽ trở thành hoa khôi Đại học Ngoại thương năm nay. Danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương là bước đầu để Hà My thược hiện ước mơ của mình. Trong tương lai, cô nàng muốn thử sức tại các cuộc thi nhan sắc lớn hơn nữa ví dụ như Hoa hậu Việt Nam. Nữ sinh gốc Phú Thọ được đánh giá là sở hữu nhan sắc nổi bật, xinh như nàng thơ với đôi mắt to, mũi cao và khuôn miệng duyên dáng. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì hot girl ĐH Ngoại thương cũng gây ấn tượng bởi thành tích học tập siêu khủng. Hà My từng đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia với môn Hoá được điểm 10 tuyệt đối. Lên đại học, điểm tổng kết môn của cô cũng thuộc hàng "xuất chúng" khi có điểm tổng kết cao nhất là môn Toán cao cấp với 9,7 điểm, Xác xuất Thống kê với 9,6 điểm. Hà My cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường. Hiện, cô là thành viên của câu lạc bộ MC và Thời trang. Hot girl sinh năm 1999 cho biết chính những trải nghiệm trong CLB đã giúp cô tự tin hơn và có cơ hội làm quen với sân khấu. Trước khi dự thi Hoa khôi, Hà My từng tham gia một số chương trình thời trang như Fashion Show 2018, FCD, UiqueOn,…. Trước mắt, hoa khôi quê Phú Thọ vẫn muốn tập trung vào công việc học tập. Sau đại học, cô dự định sẽ đi du học để lấy bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Xem thêm clip: Nữ sinh Ngoại thương 19 tuổi mắc ung thư vú: 'Sao thần chết lại điền tên em...' - Nguồn: Youtube

Vượt qua 150 người đẹp cùng tranh tài, Nguyễn Hà My (SN 1999, Phú Thọ) xuất sắc đăng quang hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2019 vừa mới diễn ra. Cô nàng hiện đang là sinh viên lớp Anh 2 Thương mại quốc tế K56. Sở hữu ngoại hình và thành tích nổi bật, ngay từ đầu cuộc thi, Hà My đã được đánh giá là sẽ trở thành hoa khôi Đại học Ngoại thương năm nay. Danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương là bước đầu để Hà My thược hiện ước mơ của mình. Trong tương lai, cô nàng muốn thử sức tại các cuộc thi nhan sắc lớn hơn nữa ví dụ như Hoa hậu Việt Nam. Nữ sinh gốc Phú Thọ được đánh giá là sở hữu nhan sắc nổi bật, xinh như nàng thơ với đôi mắt to, mũi cao và khuôn miệng duyên dáng. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì hot girl ĐH Ngoại thương cũng gây ấn tượng bởi thành tích học tập siêu khủng. Hà My từng đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia với môn Hoá được điểm 10 tuyệt đối. Lên đại học, điểm tổng kết môn của cô cũng thuộc hàng "xuất chúng" khi có điểm tổng kết cao nhất là môn Toán cao cấp với 9,7 điểm, Xác xuất Thống kê với 9,6 điểm. Hà My cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường. Hiện, cô là thành viên của câu lạc bộ MC và Thời trang. Hot girl sinh năm 1999 cho biết chính những trải nghiệm trong CLB đã giúp cô tự tin hơn và có cơ hội làm quen với sân khấu. Trước khi dự thi Hoa khôi, Hà My từng tham gia một số chương trình thời trang như Fashion Show 2018, FCD, UiqueOn,…. Trước mắt, hoa khôi quê Phú Thọ vẫn muốn tập trung vào công việc học tập. Sau đại học, cô dự định sẽ đi du học để lấy bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Xem thêm clip: Nữ sinh Ngoại thương 19 tuổi mắc ung thư vú: 'Sao thần chết lại điền tên em...' - Nguồn: Youtube