Hội quân với đội tuyển VIệt Nam, Công Phượng bị buông lời "sắc mỏng"

Ngay trước khi trận đấu diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, Công Phượng được gọi tập trung lên tuyển tập trung. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Nghệ An này sẽ không kịp thi đấu bởi nhiều lý do trong đó có hạn chế di chuyển và đặc biệt là thể lực. Khi thông tin Công Phượng được gọi lên tuyển vừa xuất hiện, phía dưới bài đăng trên page 3,7 triệu người theo dõi đã xuất hiện bình luận chỉ trích chàng cầu thủ. Những người này cho rằng, Công Phượng không lên hội quân của đội tuyển Việt Nam vì bận ở nhà chăm vợ đẻ. Thậm chí có cả những ý kiến gay gắt đề nghị chàng cầu thủ nên rời đội tuyển. Được biết ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 8 nhằm chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022, Công Phượng đã xin phép HLV Park Hang Seo vắng mặt. Lý do được cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai đưa ra được cho là dành thời gian chăm sóc vợ mới sinh con đầu lòng. Còn ở lần không kịp tập trung này, Công Phượng lại gặp nguyên nhân khách quan khi cơ quan chức năng đã yêu cầu ngừng bán vé máy bay nội địa để chống dịch. Nếu di chuyển trong thời điểm này, Công Phượng nhiều khả năng sẽ phải đi đường bộ. Để gỡ rối giúp Công Phượng, VFF cũng đang đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền. Viên Minh - bà xã Công Phượng đã hạ sinh em bé đầu lòng vào khoảng giữa tháng 8 vừa qua Đứng trước những chỉ trích hướng về mình, Công Phượng hiện chưa có bất cứ phản hồi nào. Công Phượng là mắt xích quan trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo trong hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự năng nổ, khả năng chơi bóng lắt léo của cầu thủ này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều miếng đánh trước các đối thủ. Mời độc giả xem video: Đám cưới CÔNG PHƯỢNG, nhưng hội cầu thủ lại chiếm "SPOTLIGHT" - Nguồn: YAN News

Ngay trước khi trận đấu diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, Công Phượng được gọi tập trung lên tuyển tập trung. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Nghệ An này sẽ không kịp thi đấu bởi nhiều lý do trong đó có hạn chế di chuyển và đặc biệt là thể lực. Khi thông tin Công Phượng được gọi lên tuyển vừa xuất hiện, phía dưới bài đăng trên page 3,7 triệu người theo dõi đã xuất hiện bình luận chỉ trích chàng cầu thủ. Những người này cho rằng, Công Phượng không lên hội quân của đội tuyển Việt Nam vì bận ở nhà chăm vợ đẻ. Thậm chí có cả những ý kiến gay gắt đề nghị chàng cầu thủ nên rời đội tuyển. Được biết ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 8 nhằm chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022, Công Phượng đã xin phép HLV Park Hang Seo vắng mặt. Lý do được cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai đưa ra được cho là dành thời gian chăm sóc vợ mới sinh con đầu lòng. Còn ở lần không kịp tập trung này, Công Phượng lại gặp nguyên nhân khách quan khi cơ quan chức năng đã yêu cầu ngừng bán vé máy bay nội địa để chống dịch. Nếu di chuyển trong thời điểm này, Công Phượng nhiều khả năng sẽ phải đi đường bộ. Để gỡ rối giúp Công Phượng, VFF cũng đang đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền. Viên Minh - bà xã Công Phượng đã hạ sinh em bé đầu lòng vào khoảng giữa tháng 8 vừa qua Đứng trước những chỉ trích hướng về mình, Công Phượng hiện chưa có bất cứ phản hồi nào. Công Phượng là mắt xích quan trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo trong hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự năng nổ, khả năng chơi bóng lắt léo của cầu thủ này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều miếng đánh trước các đối thủ. Mời độc giả xem video: Đám cưới CÔNG PHƯỢNG, nhưng hội cầu thủ lại chiếm "SPOTLIGHT" - Nguồn: YAN News