Hội chị em tới phòng gym và lối ăn mặc khiến netizen "nhức mắt"

Để có thể tự tin thả dáng trong những bộ áo tắm phô trương hình thể quyến rũ trên bãi biển xinh đẹp, phái nữ đã rục rịch bắt tay vào tập luyện hăng say tại các phòng tập gym. Việc đến phòng gym tập luyện là một xu hướng làm đẹp tích cực và đáng được tuyên dương của các chị em. Thế nhưng, mùa hè có phần nóng bức và đồ tập gym ở tiết trời này cũng khác hoàn toàn so với mùa đông. Dù có đôi phòng tập gym có điều hòa nhưng tình trạng nóng bức hừng hực cũng không thể tránh khỏi. Do đó, nhiều chị em thường có xu hướng "cởi" bớt cho mát mẻ. Có một dạo, cặp đôi gái xinh này bị đưa lên hết các mặt báo nhưng không phải với nội dung tích cực mà là sự chỉ trích từ cư dân mạng với style đi tập khó hiểu. Không những vậy, cả 2 còn thách thức đăng ảnh đại diện kèm dòng chú thích: "Đi gym mặc bikini rồi sao, ai ý kiến đi". Cộng đồng mạng liền "bó tay" luôn! Thay vì diện đồ tập, người phụ nữ trên lại nude toàn tập trong phòng gym. Lúc này xung quanh có không ít nam giới. Đến phòng gym để tập nhưng cô gái này lại vén áo khoe vòng 1. Sở hữu khuôn ngực khổng lồ, có lẽ cô nàng này chẳng cần phải "bỏ quên" nội y, người đối diện vẫn có thể nhận ra điều đó. "No bra" đã là một chuyện, vị hội viên này còn vô tư mặc chiếc áo tank top khoét nách siêu rộng làm người đi qua lại "ngượng chín mặt". Nhiều chị em còn ham hố o ép khuôn ngực với mốt mặc layer, nào áo lót ngực rồi áo bra tập. Thực tế, chiếc áo bra tập đã có tác dụng định hình và cố định dáng ngực rồi, không cần thiết phải mặc áo ngực có gọng ở bên trong. Cô nàng này còn "chơi trội" hơn với áo lót dây hồng nổi bần bật. Việc diện đồ tập quá bó, không ít lần hội chị em để lộ vùng nhạy cảm khi đi tập gym. Trong một clip được chia sẻ rầm rộ một khoảng thời gian trước đó, cô gái trẻ đi tập với style "giấu quần" làm cả bậc cha chú đang tập ở ngay sau phải lập tức quay mặt đi vì quá phản cảm. Chuyện chọn quần áo đi tập chưa dừng lại ở đó mà việc mặc nội y đi kèm cũng là vấn đề đáng tranh luận. Quần tập vốn đã bó sát nên nó sẽ lộ hết tất cả những gì bên trong như thế này. Chọn nội y có viền đã là một tội lỗi, mặc quần chíp chật chội lại càng lỗi hơn. Ở một level "bá đạo" hơn đó chính là trường hợp của một "pink girl" này. Không biết cô nàng có tập được gì không nhưng những người xung quanh thì có lẽ không vì pha diện quần chíp đi tập khó hiểu.

