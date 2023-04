Hội An thu phí du khách, giới trẻ rủ nhau check in sớm

Mới đây thông tin Hội An thu phí du khách kể từ ngày 15/5 đang gây xôn xao trên MXH. Ảnh: Tran Minh Hiếu Theo đó bắt đầu từ 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa) . Ảnh: Tran Minh Hiếu Trước thông tin Hội An thu vé du khách, dưới phần bình luận không ít bạn trẻ nhanh chóng rủ nhau đến check in sớm, tránh việc mất vé vào tham quan phố cổ. Vốn dĩ từ lâu đến du lịch Đà Nẵng và tham quan phố cổ Hội An du khách trong và ngoài nước hoàn toàn được miễn phí. Vậy nên khi có thông tin này hầu hết du khách khá bất ngờ, họ không quên rủ nhau check in sớm tại đây. Được biết nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu cải tạo nhà. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên Tất cả kinh phí triển khai đó đều lấy từ nguồn từ thu vé tham quan. Do đó tất cả du khách khi đến tham quan Hội An phải có trách nhiệm mua vé. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên Hội An vẫn luôn là điểm du lịch nổi tiếng, nhất định phải ghé đến ít nhất một lần với bất kì người dân hay du khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên Hội An ghi dấu bởi những nét đẹp rất riêng, không thể trộn lẫn. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên Hội An luôn hiện lên như một bức tranh đằm thắm, mộc mạc với vẻ đẹp lôi cuốn. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên Không chỉ sở hữu nhiều địa điểm check in cực đẹp, Hội An còn được đánh giá là thiên đường ẩm thực nổi tiếng. Ảnh: Huỳnh Ngọc Duy Nguyên

