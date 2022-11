Hoàng Kim Chi gây tranh cãi khi dùng mác Hoa hậu đi sự kiện

Hoàng Kim Chi là một hotgirl chuyên về thời trang và làm đẹp, sở hữu 2,4 triệu theo dõi trên nền tảng TikTok và gây nhiều tranh cãi khi đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam 2022. Là một thí sinh mới, kinh nghiệm chinh chiến còn non kém nên cô chưa thực sự bứt phá để đạt được kết quả như mong đợi. Vừa qua, TikToker Hoàng Kim Chi tiếp tục gây ồn ào khi sử dụng mác "Miss Grand 2022" để tham dự sự kiện. Điều đáng nói, thứ hạng chung cuộc của cô chỉ dừng lại ở Top 40 người đẹp xuất sắc nhất MGV 2022. Tranh cãi bắt đầu khi poster một sự kiện tổ chức ở TP HCM được tung ra, quy tụ nhiều ngôi sao và TikToker nổi tiếng. Điều đáng chú ý, Hoàng Kim Chi đã nắm giữ vị trí trung tâm của poster với danh xưng "Miss Grand 2022/ TikToker". Nhiều fan sắc đẹp đã chỉ trích người đẹp không biết điều, cố tình dùng mác Hoa hậu trong khi chỉ dừng ở Top 40. Cụ thể, trong cuộc thi MGVN 2022, Hoàng Kim Chi đã chiến thắng giải thưởng "Miss Grand Vietnam TikTok 2022", có lẽ ban tổ chức sự kiện đã nhầm lẫn ở đâu đó chăng. Hậu MGVN 2022, Hoàng Kim Chi đã hoạt động năng nổ hơn khi tích cực tham gia các sự kiện và gameshow. Nhan sắc của người đẹp đến từ Quảng Trị qua ống kính của truyền thông thường xuyên bị cư dân mạng đánh giá "khác xa khuôn mặt ở trên TikTok" hay dùng app chỉnh sửa quá đà. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực rằng, nhan sắc qua cam thường như vậy là quá xuất sắc, cộng đồng mạng không nên quá khắt khe với cô gái trẻ. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Kim Chi bị ném đá sau khi thi Hoa hậu. Trước đó, hot TikToker nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi công khai ủng hộ Thái Lan trong phần bình chọn "Country's power of the year" thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2022. Nhan sắc Hoàng Kim Chi qua ống kính truyền thông nhận phải nhiều tranh cãi. Với nội dung chuyên về thời trang, làm đẹp bổ ích, nàng TikToker từng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

