"Cô chủ khách sạn" khoe được chồng thưởng Tết "đậm", netizen xin vía

Theo đó, chỉ trong vòng vài phút Phan Văn Đức đã chuyển cho vợ tới 4 lần, mỗi lần là 450 triệu đồng. Dân mạng nhìn khoản tiền vào tài khoản của Nhật Linh mà hoa cả mắt. Sau đó một ngày, Văn Đức lại tiếp tục chuyển thêm cho vợ 200 triệu đồng vì nàng WAG giảm cân thành công. Tổng số tiền trong 2 ngày mà Phan Văn Đức chuyển cho vợ lên đến 2 tỷ đồng. Võ Nhật Linh sinh năm 1997 tại tỉnh Nghệ An, là vợ của cầu thủ Phan Văn Đức. Cô thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với hình ảnh dịu dàng và quyến rũ. Sau khi kết hôn với Văn Đức vào năm 2020, Nhật Linh đã trải qua gần 4 năm hạnh phúc và hai vợ chồng có với nhau 2 con. Nàng WAGs gốc Nghệ An dành trọn thời gian chăm sóc con cái và kinh doanh riêng để chồng yên tâm thi đấu. Vợ chồng Văn Đức đang có một căn nhà to giữa thành phố Vinh (Nghệ An), sử dụng chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra Văn Đức - Nhật Linh còn kinh doanh khách sạn 5 tầng ở Cửa Lò (Nghệ An) và mới mở một quán ăn rất đắt khách. Dù đã sinh em bé nhưng vòng 2 của cô nàng sinh năm 1997 vẫn vô cùng thon gọn. Đáng chú ý, vợ cầu thủ Phan Văn Đức khiến dân mạng "bỏng mắt" bởi vóc dáng mẹ hai con quá gợi cảm.

