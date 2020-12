Hoa hậu chuyển giới 2020 ảnh thật liệu có lung linh?

Cái tên nổi bật nhất trong dàn thí sinh Hoa hậu Chuyển giới 2020 phải nhắc tới cô nàng Lương Mỹ Kỳ. Soi ảnh thật và hình đăng trên mạng, cô nàng nhận về lời bình luận có làn da ít trắng hơn. Mộng Thường (Lê Hải Đăng) cũng là thí sinh Hoa hậu Chuyển giới 2020 được quan tâm. Cô nàng giữ trọn vẻ dịu dàng nhưng so ảnh đăng mạng có phần khác khá nhiều so với nhan sắc thật. Đào Anh cũng là thí sinh của Hoa hậu Chuyển giới 2020 bị soi nhan sắc thật khác biệt lớn so với ảnh đăng mạng. Nhận được nhiều lời khen từ BGK lẫn dân mạng giữa nhan sắc thật và ảnh mạng có lẽ phải kể tới Nguyễn Phạm Tường Vi (Vi Lai). Thí sinh Vũ Thu Phương ngoài đời dường như không ấn tượng bằng ảnh trên mạng. So với ảnh trên mạng và được tag, thí sinh Phùng Trương Trân Đài được nhận xét có phần sắc sảo và gợi cảm hơn. Hưng Lee (tên thật là Lê Quang Hưng) lúc lên sóng tròn trịa hơn so với ảnh trên mạng, tuy nhiên vẫn để lại rất nhiều ấn tượng cho BGK và dân mạng. Giống như nhiều gái xinh khác, Hà An trong ảnh trên mạng sở hữu gương mặt thon gọn, làn da mịn màng hơn. Cadie Huỳnh Anh là gái xinh được nhận xét giữ vững phong độ cả hình đăng mạng lẫn nhan sắc thật. Cô nàng sở hữu làn da nâu khỏe khoắn cùng mái tóc tém cực cá tính. Mời quý độc giả đón xem thêm video: 15 hot girl sở hữu vòng 3 nhìn vào là "ngộp thở" - Nguồn: YAN News

