Trai đẹp Đắk Nông tạo sóng Hoa hậu Chuyển giới 2020 là ai?

Người đẹp chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi (sinh năm 1997) nổi tiếng trong thời gian vừa qua vì sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào. Mới đây cô gái này là thí sinh đầy triển vọng của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Người đẹp chuyển giới này còn được biết đến với nickname Vy Lai là một trong số những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý không kém Lương Mỹ Kỳ tại cuộc thi này. Trước khi chuyển giới, Tường Vi được mệnh danh là "trai đẹp". Cô sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, nét nào ra nét đó. Thế nhưng, từ sâu trong tâm hồn, cô là một cô gái nên vẫn luôn trăn trở về hành trình đi tìm con người thật của mình. Dù gặp không ít khó khăn thế nhưng đối với Tường Vi cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tin với nhan sắc ngọt ngào, tươi mới, hoàn hảo của mình. Hiện tại, cô đã thực sự sống trong hình hài bản thân ao ước, được làm đẹp, được xúng xính trong những chiếc váy điệu đà. Được biết, cuộc sống của cô gái chuyển giới này gặp không ít khó khăn. Theo như Tường Vi chia sẻ, cô nàng đã từng bươn chải nhiều công việc từ phục vụ quán nhậu đến làm nhân viên quán cà phê. Cô mang trong mình khát khao cháy bỏng là chuyển giới thành con gái từ lâu. Hiện tại, Tường Vi chính là đối thủ đáng gờm của nhiều thí sinh trong cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới này. Không đặt quá nặng cho mục tiêu cao nhất, nhưng cô gái chuyển giới 9X hi vọng sẽ được hết mình trong từng vòng thi. Năm 20 tuổi, Tường Vi quyết định dùng hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm để sang Thái Lan chuyển giới. Ca phẫu thuật chuyển giới thành công, Tường Vi hiện đã trở thành một cô gái trọn vẹn và cô luôn hài lòng với giới tính này của mình. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, trong trẻo, sắc vóc của Vy Lai cũng rất hoàn hảo. Những bức hình diện bikini của cô khoe triệt để đường cong cơ thể và nhận không ít lời khen từ khán giả. Với nhan sắc xinh đẹp cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dân mạng hi vọng Tường Vi có thể làm nên chuyện ở Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Mời quý độc giả đón xem thêm video: So Kè Màn Catwalk Của Mỹ Nhân Chuyển Giới Đình Đám Của V-BIZ - Nguồn: YAN News

