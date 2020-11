Thí sinh Hoa hậu chuyển giới gây sốt mạng nhờ vẻ ngoài ngọc nữ

Trong số những thí sinh Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 cô nàng Nguyễn Phạm Tường Vi đến, sinh năm 1997 đến từ Đắk Nông là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm nhất trên MXH. Người đẹp chuyển giới này còn được biết đến với nickname Vy Lai là một trong số những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý không kém Lương Mỹ Kỳ tại cuộc thi này. Những chia sẻ về chặng đường thay đổi bản thân vô cùng khó khăn của Tường Vi đã làm lay động nhiều trái tim vì sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của người đẹp. Tường Vi cho biết, mọi chi phí tham gia cuộc thi cô phải tự lo từ A đến Z, từ việc tìm lớp học catwalk, lớp trang điểm cho đến thuê trang phục cô nàng đều tự lo một mình. Dù gặp không ít khó khăn thế nhưng đối với Tường Vi cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tin với nhan sắc ngọt ngào, tươi mới, hoàn hảo của mình. Hiện tại, cô đã thực sự sống trong hình hài bản thân ao ước, được làm đẹp, được xúng xính trong những chiếc váy điệu đà. Không đặt quá nặng cho mục tiêu cao nhất, nhưng cô gái chuyển giới 9X hi vọng sẽ được hết mình trong từng vòng thi. Bên cạnh công việc mẫu ảnh, Tường Vi cũng bán hàng online và nấm linh chi để cải thiện thu nhập. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, trong trẻo, sắc vóc của Vy Lai cũng rất hoàn hảo. Với chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng 83-60-93, những bức hình diện bikini của cô cũng khoe triệt để đường cong cơ thể và nhận không ít lời khen từ khán giả. Hiện tại Tường Vi đã có cuộc sống ổn định hơn nhờ kinh doanh online. Gia đình cũng dần chấp nhận đứa con gái này hơn, Tường Vi thường hay tâm sự với mẹ, riêng bố thì không còn gay gắt như trước, song cũng ít khi nói chuyện với con gái. Vẻ đẹp đời thường của người đẹp chuyển giới được nhận xét là trong sáng, tự nhiên và thánh thiện như ngọc nữ. Vẻ đẹp hoàn hảo, nữ tính của mỹ nhân sinh năm 1997 làm ai nấy cũng đều kinh ngạc và hết lời khen ngợi. Bằng vẻ đẹp và bản lĩnh hiện tại, Tường Vi mong muốn có thể xóa bỏ rào cản dư luận với người chuyển giới. Với nhan sắc xinh đẹp cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dân mạng hi vọng Vy Lai có thể làm nên chuyện ở Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Mời quý độc giả đón xem thêm video: So Kè Màn Catwalk Của Mỹ Nhân Chuyển Giới Đình Đám Của V-BIZ - Nguồn: YAN News

