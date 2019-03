HLV Park: "Tôi không nghĩ lại đại thắng như thế này trước Thái Lan"

Trong trận đấu cuối cùng tại bảng K VL U23 châu Á 2020, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tích cực khi thắng U23 Thái Lan với tỷ số không tưởng 4-0. Chỉ sau vài phút đầu bị lép vế, đội tuyển U23 Việt Nam đã bắt nhịp và chính thức nắm thế chủ động của trận đấu. Điều gì đến cũng phải đến, lần lượt Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung đều nổ súng và cuối cùng chốt lại cho trận thắng kỷ lục trước Thái Lan là pha đặt lòng cực ngọt của Trần Thanh Sơn.

Bước vào phòng họp báo, nét mặt của HLV Park Hang-seo phần nào đã giãn ra sao 94 phút căng thẳng. HLV đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ với đông đảo phóng viên cả Việt Nam và Thái Lan rằng: "Trong cuộc đời của HLV thì chúng ta chẳng thể nào biết được tỉ số của các trận đấu. Chính tôi cũng không thể dự đoán trước được một trận đại thắng của Việt Nam trước Thái Lan như thế này.

Hôm nay tôi không nghĩ lại thắng đậm theo kiểu “đại thắng” như thế này trước U23 Thái Lan".

Từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, tôi chưa có cơ hội được dẫn dắt ĐTQG để đối đầu với Thái Lan. Nhưng sau trận đấu ngày hôm nay, phải khẳng định rằng Việt Nam chẳng có gì phải sợ Thái Lan nữa cả".

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng khen ngợi những cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam rằng hôm nay họ đã có một trận đấu tốt và thể hiện đúng thực lực của mình. Cụ thể, ông thầy người Hàn Quốc cho biết: "Các cầu thủ đã thể hiện được mọi phẩm chất tốt nhất, đó là sự kiên cường, bất khuất, sự can đảm và thông minh. Tất nhiên chúng tôi cũng có một chút may mắn nhưng may mắn chỉ đến với những người thực sự xứng đáng. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các cầu thủ về điều đó".

Trong trận đấu, trung vệ mới trở lại là Trần Đình Trọng dường như đã gặp vấn đề ở vùng cổ chân. Tuy nhiên, ông Park cho biết vết đau đó không quá nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến chấn thương cũ của cầu thủ này. Đấu với Thái Lan rất quan trọng nên khi xếp Đình Trọng đá chính, HLV Park chỉ kì vọng học trò của mình chơi được 60 phút nhưng không ngờ rằng cậu ấy có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đã chính thức có một suất góp mặt ở VCK U23 Châu Á diễn ra vào đầu năm sau tại Thái Lan. Không những thế, kết quả này còn khẳng định được vị thế vốn luôn gây ra tranh cãi giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Và nó chắc chắn sẽ xóa bỏ tâm lý "sợ Thái Lan" đã tồn tại rất lâu với các thế hệ cầu thủ Việt Nam.