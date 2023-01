HLV Park Hang Seo và hôn nhân đẹp - bền - uy tín với bà xã

Khi sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo đã đưa theo cả bà xã là bà Choi Sang-a theo. Mới đây, sau trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam của chồng, bà Choi Sang-a cũng có mặt để động viên. Trong một tâm sự cùng báo chí trước đó, vợ HLV Park Hang Seo tưng tiết lộ rất ít khi xem các trận đấu do chồng làm huấn luyện viên vì quá hồi hộp. Và lần nào xem, bà cũng cầu mong để chồng được chiến thắng. Khi quyết định sang Thái Lan lần này, bà Choi hiểu hơn ai hết đây là trận chiến vô cùng quan trọng với HLV Park Hang Seo. Bà muốn ở bên động viên, ủng hộ chồng. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã dành hẳn một chỗ ngồi đặc biệt trên khán đài sân Thammasat cho bà Choi Sang-a. HLV Park Hang Seo và bà Choi Song-a kết hôn vào năm 1987. Trải qua 36 năm chung sống, bà Choi Sang-a vẫn luôn là người đứng phía sau ủng hộ, sát cánh cùng chồng. Nói về người bạn đời, chiến lược gia người Hàn Quốc từng tâm sự vợ ông là người kín tiếng, ít thể hiện ra ngoài nhưng luôn là điểm tựa cho mình. Có lần chia sẻ với báo chí HLV Park Hang Seo cho biết, trước khi quyết định sang Việt Nam làm việc, ông đã hỏi ý kiến vợ mình. Rất may mắn, bà Choi Song-a đã đồng ý. Bởi bà luôn biết rằng chồng mình có tình yêu mãnh liệt với bóng đá nên lúc nào cũng ủng hộ. Trải qua hơn 30 năm tình nghĩa vợ chồng, HLV Park Hang Seo luôn biết ơn người bạn đời thầm lặng này. "Tôi chỉ biết đến bóng đá, còn việc nhà tôi gần như chẳng biết làm gì cả. Tất cả mọi thứ đều do vợ tôi quán xuyến. Nếu như không có vợ tôi, tôi không thể làm được điều mà tôi đang theo đuổi", thầy Park tâm sự.

