HLV Park Hang Seo "chơi Facebook" liệu có đáng tin?

Là một người nổi tiếng, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều những tài khoản, fanpage có tên HLV Park Hang Seo, thậm chí có trang nhận được lượt theo dõi, tương tác khủng. Thế nhưng trong số đó không có cái nào thực sự do HLV Park Hang Seo lập ra hay quản lý. Thậm chí, trong một buổi phỏng vấn trước truyền thông sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc từng quả quyết: “Tôi khẳng định lại là tôi không tham gia mạng xã hội và không biết đó là cái gì. Tôi còn không dùng cả email. Tôi là người của thời đại analog chứ không phải thời đại kĩ thuật số.” Mới đây, NHM xôn xao trước thông tin HLV Park Hang Seo chính thức thành lập tài khoản mạng xã hội riêng. Vì chưa có tích xanh nên để xác thực tài khoản, đích thân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã quay video thông báo đồng thời gửi lời chào đến người hâm mộ Việt Nam. Cụ thể, trong clip HLV Park Hang Seo có nói: "Xin chào mọi người, tôi là Park Hang Seo – huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đầu tiên, tôi vui mừng khi được chia sẻ rằng tôi chính thức gia nhập mạng xã hội. Tôi hi vọng các bạn sẽ cảm thấy thích với những gì tôi sắp chia sẻ trên tài khoản này. Tôi mong rằng sẽ sớm được kết nối nhiều hơn với các bạn khán giả. Xin cảm ơn!". Đoạn clip của HLV Park Hang Seo nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm của họ đối với vị chiến lược gia đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra, trang cá nhân của vị HLV này đã nhanh chóng có hơn 19.000 người theo dõi chỉ sau 14 giờ đăng clip thông báo việc có tài khoản mạng xã hội. Trước việc sắp sẽ tới HLV Park Hang Seo sẽ không còn đồng hành với đội tuyển quốc gia Việt Nam với cương vị HLV trưởng thì hành động lập tài khoản cá nhân này được rất nhiều người mong chờ. Bởi lẽ từ đây họ sẽ được theo dõi thêm về cuộc sống, công việc và có thể là suy nghĩ của ông về các cầu thủ của chúng ta. HLV Park Hang Seo gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2017. Từ đó đến nay, các cổ động viên đã được chứng kiến rất nhiều thành công ngoài mong đợi như Á quân U23 châu Á 2018, cú đúp huy chương vàng SEA Games năm 2019 và 2022, vô địch AFF Cup 2018… Cách đây ít lâu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ra thông báo về việc HLV Park Hang Seo sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Do đó AFF 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà ông thầy Hàn Quốc gắn bó với đối tuyển Việt Nam với cương vị HLV trưởng. Hiện tại số người theo dõi trang cá nhân của HLV Park Hang Seo tiếp tục tăng lên nhanh chóng.

