Hình ảnh bác sĩ tại Vũ Hán gồng mình chống dịch corona gây sốt mạng

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hiện đang là điểm nóng của dịch corona được cả thế giới quan tâm. Những con số khủng khiếp về số người dương tính với loại virus này, số ca tử vong ngày càng tăng. Hiện tại, thành phố đã bị phong toả để tránh bệnh dịch ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để chữa trị dịch bệnh, nhiều y, bác sĩ ở khắp nơi tại Trung Quốc được triệu tập lên đường tới Vũ Hán. Hình ảnh các bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ giữa tâm dịch khiến ai xem cũng phải cảm động. Làm việc liên tục trong một thời gian dài khiến các bác sĩ mệt mỏi, ngủ gục ngay trong phòng điều trị, xe cấp cứu dù trên người vẫn mặc nguyên đồ bảo hộ. Chạy đua với thời gian nên nghỉ ngơi là một điều xa xỉ đối với các nhân viên y tế tại Vũ Hán. Các nhân viên y tế sẽ thay ca nhau để đồng nghiệp được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn. Chính vì không có quá nhiều thời gian nên các bác sĩ thường ngủ luôn tại bệnh viện, thậm chí mệt quá mà không cần cởi đồ bảo hộ, gục luôn xuống sàn nghỉ ngơi. Để tránh việc các bác sĩ bị dính virus corona, mỗi người sẽ có một bộ đồ bảo hộ riêng có ghi tên từng người để không bị nhầm lẫn. Các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ phải cắt tóc ngắn để vừa khít với chiếc mũ bảo hộ, tránh việc tóc sẽ đem virus corona lây lan ra bên ngoài. Nhiều nữ y sĩ ngậm ngùi cắt phăng mái tóc dài đen óng để làm nhiệm vụ quốc gia khiến ai nhìn cũng xót xa. Y tá Đơn Hà cạo sạch tóc để tránh virus lây lan, tự trấn an mình và các đồng đội rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn, rồi tóc sẽ mọc lại. Cô cũng không ngần ngại gửi hai con nhỏ cho ông bà chăm sóc để lên đường tới Vũ Hán làm việc. Do đeo khẩu trang bảo hộ trong một thời gian dài nên trên gương mặt tất cả nhân viên y tế đều xuất hiện vệt hằn chằng chịt. Đôi tay do chà rửa với hóa chất, dung dịch vệ sinh mà trầy xước, sưng to. Đeo găng tay trong nhiều giờ liền khiến tay nhăn nheo do bị chảy mồ hôi vô cùng khó chịu. Xem thêm clip: Dịch Corona: Hơn 40 người chết/ngày, Việt Nam 7 người nhiễm bệnh | VTC16 - Nguồn: Youtube

