Hết vé trận ĐT Việt Nam gặp Campuchia tại AFF Cup 2018, CĐV buồn bã

Câu chuyện về những tấm vé trận đấu ĐT Việt Nam gặp Campuchia tại AFF Cup 2018 không chỉ nóng bỏng trên những mặt báo mà còn đi vào từng ngóc ngách của cuộc sống.

Mới đây, đại diện LĐBĐ Việt Nam VFF lại đưa thêm thông tin về những tấm vé trận ĐTQG Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 trên SVĐ Hàng Đẫy sắp tới khiến NHM càng buồn thêm khi số lượng vé 14.000 chiếc đã được bán hết. Đây là thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cụ thể ông Nguyễn Minh Châu, người đang nắm giữ ghế Phó Tổng thư ký VFF cho biết: "VFF bán vé ở cả bốn khán đài A, B, C, D trên sân Hàng Đẫy. Dù vậy khu vực khán đài B, C, D không có ghế ngồi nên vé chỉ được đánh số cửa chứ không có số ghế. Bên cạnh đó, do trên tầng 2 khán đài B sân Hàng Đẫy cũng bị một tấm biển quảng cáo rất to án ngữ nên không thể phát hành hơn số vé này".

Bên cạnh đó, ông Châu cũng cho biết thêm rằng vé trận đấu với Campuchia đã được bán cùng lúc thời điểm bán vé trận Malaysia cách đây hơn 1 tuần. Dù sức chứa của sân Hàng Đẫy là 20.000 chỗ ngồi nhưng BTC chỉ bán ra 14.000 vé để đảm bảo các khán giả có chỗ ngồi.

Việc bán 14.000 vé trong khi SVĐ Hàng Đẫy có sức chứa 20.000 khán giả từng được lãnh đạo VFF giải thích rằng SVĐ có tuổi đời 85 năm này có dấu hiệu xuống cấp nên số lượng vé "nhỏ nhặt" như vậy cũng để đảm bảo điều kiện an toàn cho các CĐV tới sân.

Việc số lượng vé bán ra chỉ bằng 1/4 so với SVĐ Mỹ Đình khiến thị trường vé chợ đen càng sôi động hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào sáng ngày 23/11 tức 1 ngày trước trận đấu ĐT Việt Nam gặp Campuchia, giá vé được các cò vé tại SVĐ Hàng Đẫy "thổi" lên tới 2.200.000 đồng/ cặp vé khán đài A (giá gốc 600.000 đồng) còn vé khán đài B là 1.800.000 đồng/ cặp (giá gốc 400.000 đồng).

Theo chia sẻ của các cò vé thì trong ngày nay và ngày mai, giá vé AFF Cup diễn ra vào ngày 24/11 có thể càng sốt hơn khi lượng người mua vẫn tiếp tục tăng. Đây là cơ hội béo bở cho các cò vé "đục nước béo cò" để làm tiền các CĐV muốn sân.