Hé lộ tình trường của "cô giáo" Mina Young: Nghi vấn lùm “trà xanh”?

Mina Young là cái tên đã quen thuộc với cộng đồng eSports. Trước khi bước chân vào con đường streamer, cô nàng từng khiến cư dân mạng phát sốt với hình ảnh "hot girl quân nhân" buổi biểu diễn nghệ thuật cho trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Streamer Mina Young chính thức gây được sự chú ý khi gia nhập vào SBTC. Không chỉ có vẻ ngoài cao ráo và xinh đẹp, cô nàng còn khiến nhiều chàng trai mê mẩn vì sở hữu giọng hát ngọt ngào. Mina Young khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, dù xung quanh nữ streamer sinh năm 1999 có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Vậy mà, từ khi bắt đầu sự nghiệp, cô nàng chỉ dính nghi vấn tình tin đồn với 2 chàng trai. NoWay cũng là thành viên của SBTC. Thời điểm mới debut, fan đã gán ghép anh với Mina Young bởi độ đẹp đôi của cả hai. Nếu như anh chàng được biết đến với danh xưng "xạ thủ số 1 Việt Nam" thì cô nàng cũng là "mỹ nhân" của làng eSports. Không chỉ vậy, NoWay và Mina Young thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong nhiều MV, phim ngắn và rất hay đóng các vai tình cảm. Ngoài ra, cả Mina Young và NoWay đều chăm chỉ đăng tải những bức hình hoặc clip quay chung với nhau vô cùng vui vẻ. Chính điều này lại càng khiến nhiều người nghi ngờ cả hai có mối quan hệ "phim giả tình thật". Trong một buổi livestream, Mina Young đã diện chiếc áo với biểu tượng của Among Us. Nhiều fan tinh ý đã nhận ra đây là áo cặp của CARA - NoWay. Sự việc này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí công kích rằng cô nàng đang cố tình làm kẻ thứ 3. Cuối cùng, quản lý SBTC đã phạt Mina Young ngừng livestream "vô thời hạn" vì những rắc rối do nữ streamer gây ra. Nhism - hay còn được người hâm mộ gọi với cái tên Nhím. Anh chàng là game thủ kiêm streamer tài năng. Fan rất nhiệt tình trong việc ghép đôi cho cặp trai tài gái sắc này. Rất nhiều người còn đặt kỳ vọng màn đẩy thuyền này sẽ thành công giống như sự ra đời của cặp đôi chuyên phát cẩu lương Bomman - Minh Nghi. Tưởng chừng như với sự bao bọc kỹ lưỡng của lực lượng fan nhà Refund và SBTC thì chúng ta sẽ có mối tình đẹp của cặp đôi Nhism - Mina. Nhưng cuối cùng, thuyền lại không cập bến. Đặc biệt, sau khi bị cấm livestream bởi scandal mặc áo chung của cặp đôi NoWay - CARA, thì gần như người ta không còn thấy nữ streamer nhắc đến Nhism nữa. Mời quý độc giả xem video: STREAM ĐẾN BAO GIỜ - MINA COVER (ĐỘ MIXI FT BẠN SÁNG TÁC)/Mina Cover

