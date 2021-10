Nữ MC Esports bất ngờ mở lòng, hội anh em nắm bắt cơ hội

Linh Nắng - nữ MC mới toanh trong cộng đồng Esports. Mới đây, cô nàng này được tin tưởng giao nhiệm vụ cầm mic tại giải đấu VALORANT chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân của mình, nữ MC Esports Linh Nắng đăng tải trạng thái "tìm gấu" gây xôn xao cộng đồng mạng. Có vẻ như từ trước đến nay, chỉ cần được cống hiến cho công việc đã là điều tuyệt vời nhất với nàng cô nàng này. Lời ngỏ này được xem là cơ hội tốt dành cho những fan nam của Linh Nắng. Bởi đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ chuyện tình cảm, đời tư cá nhân để tiến tới một mối quan hệ. Linh Nắng tên đầy đủ là Bùi Phương Linh, từng theo học Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Ngay từ thời điểm còn ngồi trên giảng đường, cô nàng đã được biết đến với hình tượng đa tài, năng động và là gương mặt quen thuộc trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, tài năng. Vốn sở hữu gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười "tỏa nắng", Linh Nắng trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều cuộc thi sắc đẹp. Linh Nắng còn đặc biệt cuốn hút với gu thời trang đầy nữ tính, đôi khi pha trộn chút quyết rũ. Nhưng trên hết, với kinh nghiệm và bản lĩnh khi đảm nhiệm vai trò MC, cô nàng đã phần nào chứng minh được năng lực của mình khi cầm mic tại một giải đấu Esports chuyên nghiệp. Linh Nắng từng tâm sự: "Thực ra, tôi chưa chơi qua tựa game Esports nào. Vì vậy, khi nhận được lời mời để dẫn giải đấu VCT Vietnam Challengers Stage 2, tôi rất lo lắng, chưa đủ tự tin để đảm nhận vị trí quan trọng này. Và anh chị BTC cũng động viên, giúp đỡ tôi. Tôi tin tưởng chỉ cần có đam mê, sự quyết tâm đối với lĩnh vực này, tất cả sẽ dần ổn định." Trước khi theo đuổi con đường trong giới Esports, Linh Nắng từng là MC bản tin thông tin sức khỏe và các sự kiện khác. Cô nàng cũng từng tham gia chương trình thiện nguyện, gây quỹ từ thiện. Linh Nắng có nhiều tài lẻ như ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Khi còn là sinh viên trường báo, Linh Nắng nằm trong BTC các chương trình lớn như Welcome to AJC, Sóng Trẻ, Phút Cuối, Fire Up, Game On, Nhật Ký 20, Dạ khúc Tháng 4 ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

