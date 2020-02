Hé lộ thân phận cô nàng "như hình với bóng" với Á hậu Tường San

Nguyễn Thục Anh sinh năm 1996 là cựu học sinh lớp chuyên Anh, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Cô nàng từng được mệnh danh là “hot girl Nghệ An” sau khi bức ảnh mặt mộc, diện áo đồng phục học sinh của mình xuất hiện trên các diễn đàn trai xinh gái đẹp. Mới đây, Thục Anh khiến cư dân mạng bất ngờ khi tung loạt ảnh chụp cùng Á hậu Tường San. Trong ảnh, cả hai cô nàng đều gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, nổi bật và đặc biệt là giống nhau “như hai giọt nước”. Có thể thấy, hot girl Nghệ An và Tường San đều sở hữu đôi mắt to tròn, sóng mũi cao và đôi môi gợi cảm. Bên cạnh đó, cách trang điểm tinh tế, nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ quyến rũ, gợi cảm của cả Á hậu 9X Tường San lẫn Thục Anh. Được biết, ở những shoot hình ngoài đời thường, Thục Anh và Tường San đều theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nhã nhặn. Nhiều cư dân mạng còn tấm tắc khen và hài hước bình luận: “Không nghi ngờ gì nữa, Thục Anh chính là chị em sinh đôi thất lạc từ lâu của nàng Á hậu”. Hiện tại, Thục Anh là chủ cửa hàng thời trang thiết kế ở Sài Gòn. Cô nàng cho biết bản thân chưa có ý định tham gia nghệ thuật mà chỉ tập trung kinh doanh. Dù mới 24 tuổi nhưng Thục Anh đã là mẹ của 2 nhóc tỳ xinh đẹp và có người chồng là doanh nhân thành đạt. Chia sẻ với mối quan hệ với Tường San, Thục Anh cho biết Á hậu à mẫu ảnh của cửa hàng cô. Chính vì thế, 2 chị em khá thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Thục Anh cho biết cô là mẫu người phụ nữ đặt gia đình là số 1 nhưng vẫn đề cao cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào chồng. Cô ít chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng, hay nói quá nhiều về cuộc sống riêng. Clip Á Hậu Tường San gọi điện cho Bảo Hân "Về nhà đi con" xin vai và cái kết không ngờ - Nguồn: Yeah1 Spotlight

Nguyễn Thục Anh sinh năm 1996 là cựu học sinh lớp chuyên Anh, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Cô nàng từng được mệnh danh là “hot girl Nghệ An” sau khi bức ảnh mặt mộc, diện áo đồng phục học sinh của mình xuất hiện trên các diễn đàn trai xinh gái đẹp. Mới đây, Thục Anh khiến cư dân mạng bất ngờ khi tung loạt ảnh chụp cùng Á hậu Tường San. Trong ảnh, cả hai cô nàng đều gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, nổi bật và đặc biệt là giống nhau “như hai giọt nước”. Có thể thấy, hot girl Nghệ An và Tường San đều sở hữu đôi mắt to tròn, sóng mũi cao và đôi môi gợi cảm. Bên cạnh đó, cách trang điểm tinh tế, nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ quyến rũ, gợi cảm của cả Á hậu 9X Tường San lẫn Thục Anh. Được biết, ở những shoot hình ngoài đời thường, Thục Anh và Tường San đều theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, nhã nhặn. Nhiều cư dân mạng còn tấm tắc khen và hài hước bình luận: “Không nghi ngờ gì nữa, Thục Anh chính là chị em sinh đôi thất lạc từ lâu của nàng Á hậu”. Hiện tại, Thục Anh là chủ cửa hàng thời trang thiết kế ở Sài Gòn. Cô nàng cho biết bản thân chưa có ý định tham gia nghệ thuật mà chỉ tập trung kinh doanh. Dù mới 24 tuổi nhưng Thục Anh đã là mẹ của 2 nhóc tỳ xinh đẹp và có người chồng là doanh nhân thành đạt. Chia sẻ với mối quan hệ với Tường San, Thục Anh cho biết Á hậu à mẫu ảnh của cửa hàng cô. Chính vì thế, 2 chị em khá thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Thục Anh cho biết cô là mẫu người phụ nữ đặt gia đình là số 1 nhưng vẫn đề cao cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào chồng. Cô ít chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng, hay nói quá nhiều về cuộc sống riêng. Clip Á Hậu Tường San gọi điện cho Bảo Hân "Về nhà đi con" xin vai và cái kết không ngờ - Nguồn: Yeah1 Spotlight