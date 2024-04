Hé lộ loạt ảnh mỹ nhân Thái Lan “quấn quít” bên bạn trai

Tháng 11/2022, Baifern Pimchanok và Nine Naphat chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Trước đó, cặp đôi làm bạn và đồng hành trong nhiều sự kiện trong gần 5 năm. Sau hơn 1 năm công khai chuyện hẹn hò, cả Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm trước ống kính. Chuyện tình cảm của cặp đôi Yêu nhầm bạn thân nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ người hâm mộ bởi họ đều nổi tiếng, tương đồng về ngoại hình. Nine Naphat (SN 1996) sở hữu chiều cao 1,85m và gương mặt điển trai. Anh được biết tới là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan. Anh bén duyên với nghiệp mẫu trước khi trở thành diễn viên. Baifern Pimchanok (SN 1992) là ngôi sao đình đám của Thái Lan. Cô từng được khán giả Việt Nam quen mặt qua các bộ phim như Mối tình đầu, Yêu nhầm bạn thân, Chiếc lá cuốn bay… Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là "Mỹ nhân đẹp không góc chết". Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp từ bé. Những tấm hình hồi nhỏ của nữ diễn viên khiến nhiều người không ngớt lời ca ngợi. Nine Naphat từng hợp tác với Baifern trong hai dự án phim ảnh trước khi công khai mối quan hệ tình cảm với cô. Nhan sắc của cô nàng sinh năm 1992 này được nhận xét là hoàn hảo đến mức khó tin. Baifern vừa mang đường nét mỹ miều như tạc, lại có được nét đẹp ngây thơ và quyến rũ cùng lúc. Cô nàng cũng hở hữu body chuẩn từng cm, với vòng 1 và vòng 3 đầy đặn. Cô nàng luôn chịu khó thay đổi phong cách của minh với nhiều hình tượng khác nhau.

