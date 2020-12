Dân tình bất ngờ soi lại đường tình ái dàn vlogger đời đầu

Vlogger An Nguy từng có chuyện tình đáng nhớ với chàng vlogger xấu số Toàn Shinoda. Họ công khai hẹn hò ngày 14/2/2014 và rất được mọi người ủng hộ. Nhưng vào tháng 7 cùng năm, Toàn Shinoda đột ngột qua đời do chứng suy hô hấp mãn tính. Sau biến cố, An Nguy trở lại Mỹ và ít xuất hiện trên mạng xã hội. Không lâu sau, vlogger đời đầu công khai là người tính song tính có tên Alexandra.Nữ vlogger An Nguy và bạn trai đồng tính quen nhau khi cả hai là du học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi có nhiều năm gắn bó. Trưa 25/12, An Nguy gây chú ý khi khoe ảnh bụng bầu bên Alex cùng tấm hình siêu âm thai nhi. Đính kèm khoảnh khắc thiêng liêng, cô viết: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành". Alex sau đó cũng có chia sẻ: "Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi". Năm 2013, Jvevermind (Trần Đức Việt, Hà Nội) và hot girl Mie Nguyễn công khai hẹn hò. Thời điểm đó, cặp đôi rất được ủng hộ vì ngoại hình "xứng đôi vừa lứa". Tháng 8/2015, Jvevermind và Mie lộ bằng chứng chia tay khi anh làm vlog mang tên "Các giai đoạn của một cuộc chia tay". Nội dung như ngầm xác nhận đường ai nấy đi với hot girl. Thời điểm đó, Jvevermind còn bị chỉ trích khi trong vlog sử dụng những từ ngữ được cho là mỉa mai người cũ: "Mối quan hệ ấy không còn ý nghĩa với anh", "2 năm thì sao? Anh hết tình cảm với cô ấy 3 năm trước rồi", "Xinh gì đâu? Phấn son thôi, buổi sáng nhìn sợ lắm! Mỗi sáng thức dậy, anh không dám nhìn vào cô ta”... Sau mối tình đình đám với Mie Nguyễn, JV kín tiếng hơn hẳn trong chuyện tình cảm. Anh không công khai bạn gái trên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò. Cho đến Valentine năm 2020, chàng vlogger bất ngờ đăng ảnh ôm một cô gái. Huy Me (Phạm Công Thành, Hà Nội) từng được cho hẹn hò với cô gái tên Quỳnh Giang. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ, họ vẫn công khai trên mạng những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. Giữa tháng 8/2019, thông tin Huy Me - Trúc Anh chia tay lan truyền trên mạng. Sau đó Trúc Anh lên tiến xác nhận cả hai đã chia tay được một tháng. Dù không cùng nhau bước tiếp nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Thời điểm chia tay Trúc Anh, Huy Me được cho hẹn hò với hot girl Hàn Hằng. Và cô nàng hot girl Thanh Hóa bị đồn là người thứ ba xen vào mối tình giữa chàng vlogger và bạn gái cũ. Để khẳng định chẳng có "tơ tưởng" đến Huyme, "hot girl tạp hóa" còn thoải mái công khai ảnh khóa môi bạn trai thuộc Hội con nhà giàu Trung Japan lên trang cá nhân. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

