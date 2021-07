Hậu tiêm vaccine, Âu Hà My bị netizen đặt dấu hỏi: "Có người mới?"

Ngày 15/7, Âu Hà My khoe hình ảnh đi tiêm vaccine Covid-19. Tiết lộ về tình trạng sức khỏe sau tiêm nữ giảng viên cho biết, cơ thể hơi phờ phạc nhưng vẫn ăn khỏe. Cô giáo hot girl Âu Hà My đặc biệt là số ít trong những người không có dấu hiệu của sốt sau khi tiêm vaccine, dù bình thường rất hay ốm vặt. Cụ thể, nữ giảng viên Âu Hà My chia sẻ: "Update ngày thứ 2 ốm hơi phờ phạc tí nhưng mà trộm vía ăn khoẻ lắm ạ. Không sốt, không đau gì đâu mọi người. Mọi người ai tiêm thì uống nhiều nước cam, chanh vào nha". Đính kèm là hình ảnh cô giáo hot girl selfie trong nhà bếp cùng "ai đó". Người này đang đứng nấu nướng, nhưng đã bị Âu Hà My cố tình che mặt. Ở một story khác, Âu Hà My khoe thành quả nấu nướng của nhân vật giấu mặt. Đó là mâm cơm với rất nhiều món ăn hấp dẫn kèm theo dòng trạng thái: "Lâu lắm rồi mới cảm nhận được bữa cơm ấm áp ngoài cơm bố mẹ nấu cho khi ốm". Chính story này của nữ giảng viên đã khiến dân tình tò mò, đặt dấu hỏi: "Nếu không phải cơm mẹ nấu thì là ai đã khiến Âu Hà My có cảm giác ấm áp lúc ốm đau?" Thậm chí, một netizen còn thẳng thắn đặt vấn đề: "Phải chăng vợ cũ đạo diễn Trọng Hưng đã tìm được "chân ái" mới sau những tổn thương tình cảm?". Âu Hà My - giảng viên một trường đại học tại Hà Nội. Cô từng gây sốt với hình ảnh nữ giám thị xinh đẹp tại điểm thi Đại học Công Nghiệp hồi còn là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt trước đó, Hà My từng có mối tình với cựu diễn viên Hà Duy - con trai nghệ sĩ Hương Dung. Tuy nhiên, cả hai chia tay dù đã tổ chức lễ dạm ngõ hồi tháng 5/2018. Chia tay Hà Duy, đầu năm 2019 Hà My công khai có người mới. Đó là Nguyễn Trọng Hưng - cựu hot boy của trường Sân khấu Điện ảnh, từng tham gia đóng phim và giờ là một đạo diễn chuyên nghiệp. Sau gần 1 năm hẹn hò, ngày 2/10, Hà My - Trọng Hưng tổ chức đám cưới tại một khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Nhưng mối tình này cũng nhanh chóng tan vỡ trong ồn ào đấu tố, khép lại cuộc hôn nhân 11 tháng ngắn ngủi. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

