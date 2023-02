Hậu sinh nở, Vũ Ngọc Châm khoe sắc vóc hội chị em phải ghen

Vũ Ngọc Châm vẫn được nhắc đến như người đẹp nức tiếng trong giới tiếp viên hàng không sau khi làm việc cho 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Korean Airlines. Hiện tại, hot girl sinh năm 1992 không còn làm công việc này mà tập trung dành thời gian để kinh doanh thương hiệu thời trang cá nhân và chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con khiến không ít người xuýt xoa vì ngày càng đỉnh cao sau sinh. Trước đó, cô cũng từng tham gia một số chương trình trên truyền hình như “Đồng hành cùng World Cup 2014”, The Look 2017, MV cùng sếp Tùng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở Ngoài đời, Ngọc Châm có gu thời trang thanh lịch, thời thượng mà không kém phần quyến rũ. Bên cạnh trang phục, Ngọc Châm tận dụng cả những phụ kiện đắt đỏ như khuyên tai, túi xách, giày, mắt kính để làm điểm nhấn cho outfit. Vũ Ngọc Châm kết hôn vào tháng 12/2020. Chồng cô sinh năm 1988, là giám đốc một công ty về thiết bị điện ở Hà Nội. Vũ Ngọc Châm vẫn được biết đến là một người đẹp nức tiếng trong ngành hàng không. Năm 2017, cô cũng xuất sắc trở thành Quán quân The Look khi vào team của Kỳ Duyên. Cùng năm đó cô cũng trở nên hot khi đóng MV “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Năm 2018, Ngọc Châm là nữ chính của “Người ấy là ai” tập 9. Dù hiện tại cô không còn theo đuổi công việc này mà chuyển sang kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ nhưng vẫn được nhiều người nhớ đến.

