Hậu sinh nở, Phanh Lee diện đồ kín kẽ vì tự ti vóc dáng

Trên trang cá nhân, Phanh Lee thường xuyên đăng tải những khung ảnh đời thường của mình. Tại đây, hot girl Phanh Lee "đốn tim" fan bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái hút mắt nhìn. Tuy nhiên, cô lại chăm diện những bộ trang phục đơn giản, kín đáo, mang tông màu đen. Xem những bức ảnh của hot mom xinh đẹp Phanh Lee, netizen cho rằng, phong cách thời trang hiện tại của người đẹp 9X xuất phát từ sự tự ti vóc dáng sau sinh. Trước đó, mỹ nhân gốc Hà thành từng chia sẻ với công chúng lý do cô chỉ mặc đồ đen sau sinh. "Bạn biết đấy tôi luôn mặc màu đen, nhưng không phải vì tâm hồn tôi đã quá rực rỡ. Mà chỉ bởi vì tôi quá béo mà thôi", người đẹp tâm sự. Sau lời tâm sự của Phanh Lee, netizen dành nhiều lời động viên cho người đẹp và khuyên cô nên tự tin vì vóc dáng hiện tại là niềm mơ ước của nhiều chị em. Sau khi hạ sinh con đầu lòng, Phanh Lee cũng lâm vào tình trạng tương tự. Do muốn nuôi con bằng sữa mẹ để đảm bảo dinh dưỡng, người đẹp không giảm cân nhanh. Dù thường xuyên than thở bản thân "hết đẹp rồi", song những màn lên đồ tuy kín đáo nhưng trendy của mẹ bỉm Phanh Lee vẫn khiến công chúng xuýt xoa. Phanh Lee về chung một nhà với ông xã đại gia - doanh nhân Nguyễn Thành Nam hồi tháng 6/2020. Trở thành phu nhân tập đoàn nghìn tỷ, Phanh Lee có cuộc sống hôn nhân sang chảnh, viên mãn khi chăm khoe biệt thự xịn sò, dùng đồ hiệu. Khi mang bầu, Phanh Lee cũng được ông xã đưa đi du lịch khắp trời Tây. Tuy vậy, mẹ 2 con vẫn hiếm hoi chia sẻ hình ảnh cũng như những thông tin cá nhân của bạn đời. Trong thời gian bầu bì, người đẹp được đưa đi du lịch khắp trời Tây. Dù ít tâm sự về đời sống hôn nhân, nữ diễn viên ngoài 30 tuổi vẫn được chồng cưng chiều.

