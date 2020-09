Hậu lộ clip trong phòng ngủ, Amee bị nghi “đạo” phong cách Hàn Quốc

Không chỉ được yêu thích vì giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ 10X Amee thường được khen ngợi về nhan sắc và gu ăn mặc gợi cảm. Mới đây, Amee đã đăng tải bức ảnh mới trên trang cá nhân khiến dân tình xôn xao bàn tán. Ngoài gương mặt trẻ trung, xinh xắn, nhiều người cũng dành không ít những lời tán thưởng về gu thời trang cá tính của nữ ca sĩ trẻ. Bên cạnh lời khen, nhiều dân mạng lập tức soi ra 1 số điểm trên trang phục của Amee na ná giống với nữ thần Jisoo BLACKPINK. Một số dân mạng còn chỉ trích khá gay gắt giọng ca sinh năm 2000 đang copy hoàn toàn phong cách của mỹ nhân xứ Hàn. Đây không phải lần đầu tiên "công chúa" showbiz vướng phải chỉ trích trước nghi vấn đạo nhái phong cách. Chủ nhân bản hit "Anh nhà ở đâu thế" từng bị fan của Jennie bình luận gay gắt khi cô nàng diện đồ cùng make up, làm tóc ná ná thần tượng của mình. Trước những lời bàn tán đó, Amee hầu hết đều giữ im lặng. Cách đây không lâu, Amee bị tung clip riêng tư trong phòng ngủ gây náo loạn mạng xã hội. Sau đó, đại diện của Amee cũng lên tiếng cho hay, đoạn video này được ghi hình vào khoảng năm 2015 - 2016. Ê-kíp của nữ ca sĩ vẫn chưa biết lý do tại sao video nhạy cảm này lại bị phát tán. Amee (tên thật là Trần Huyền My), sinh năm 2000. Cô hiện là nghệ sĩ trực thuộc St.319 Entertainment. Với chất giọng trong trẻo, âm nhạc phù hợp khán giả trẻ, nữ ca sĩ đã có nhiều ca khúc hit sau một năm hoạt động như “Anh nhà ở đâu thế”, “Đen đá không đường”, “Trời giấu trời mang đi”, “Sao anh chưa về nhà”... Amee sở hữu một gương mặt xinh đẹp, trong sáng với sống mũi cao, khuôn miệng duyên dáng và nước da trắng hồng rạng rỡ. Không như bao bạn trẻ khác phải ”trầy trật” theo đuổi ca hát, con đường của Amee lại khá bằng phẳng khi có sự hỗ trợ hết mình của gia đình, đặc biệt là mẹ Trang phục đời thường của AMEE thường đơn giản, quyến rũ với những thiết kế váy áo nữ tính. Ngoài những giờ phút tập luyện nghệ thuật, Amee thường xuyên đi du lịch, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, mua sắm hàng hiệu… Mời quý độc giả đón xem thêm video: AMEE "cân" hết dàn công chúa cổ tích - Nguồn: VTC NOW

