Điểm mặt dàn trai xinh, gái đẹp của hội rich kid 10X Việt

Là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ là chủ chuỗi khách sạn, nhà hàng có tiếng tại Quảng Bình, Hoàng Kiều Yến (sinh năm 2000) là cái tên đình đám trong dàn rich kid 10X Việt. Kiều Yến được biết đến thông qua hình ảnh đội nón lá, khoe dáng chuẩn trước chiếc “xế hộp” tiền tỷ Cadillac trên instagram của Hội con nhà giàu Việt Nam. Từ nhỏ, Kiều Yến đã được đi nhiều nơi trên thế giới như: Pháp, Hà Lan, Đức, Monaco,Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Italy, Áo… Ngoài ra, cô nàng còn từng khoe được tặng ô tô khi vừa tròn 18 tuổi. Không chỉ sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện, Hoàng Kiều Yến còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp với chiều cao 1m68, số đo 3 vòng chuẩn 82 – 60 – 90. Amee tên thật là Trần Hà My, sinh năm 2000. Cô nàng là chủ nhân của hàng loạt các ca khúc gây sốt “Anh nhà ở đâu thế?”, “Đen đá không đường”, “Ex’s hate me”,… Được biết, bố mẹ Amee làm nghề kinh doanh nội thất tại Hà Nội và cô nàng là “con gái rượu” duy nhất trong gia đình có 3 anh em. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, nước da trắng trẻo và vóc dáng cân đối, Amee thường xuyên cập nhật cuộc sống sang chảnh của mình trên mạng xã hội. Bên cạnh cuộc sống cực kì sang chảnh, Amee còn là một giọng ca trẻ nổi bật tại các bảng xếp hạng âm nhạc Việt với hàng loạt các ca khúc hit. Với giọng hát ngọt ngào, tươi mới, cô nàng chắc chắn sẽ còn vươn xa và thành công hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nổi tiếng thông qua bức ảnh tham gia trào lưu “ngã sấp mặt” khi bước xuống siêu xe với xung quanh là loạt đồ hàng hiệu xa xỉ, cô nàng Vân Anh (sinh 2001) cũng là một rich kid 10X nổi bật. Dù nhỏ tuổi nhưng Vân Anh đã từng mua tặng mẹ tấm vé dạo quanh New York với trực thăng bằng tiền tiết kiệm của mình. Ở tuổi 19, cô nàng gây ấn tượng với gu thời trang đa dạng cùng nhan sắc, vóc dáng nổi bật. Hiện tại, Vân Anh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam sau một thời gian định cư tại Mỹ cùng gia đình. Nhất Hoàng được giới trẻ biết đến khi xuất hiện tại đám cưới của chị gái là rich kid Trinh Hoàng và doanh nhân Jay Trần. Dù chỉ mới sinh năm 2003 nhưng cậu bạn đã nổi bật với vẻ tuấn tú cùng gu thời trang chuẩn Hàn. Ngoài ra Nhất Hoàng còn thể hiện mình là một fan Kpop chính hiệu khi tham gia rất nhiều concert của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Black Pink, Wanna One, TWICE,… Cậu bạn 10X hiện đang định cư bên Mỹ cùng gia đình và theo học tại một trường công ở Los Angeles. Mời quý độc giả xem video: #230 cuộc sống xa hoa của HỘI CON NHÀ GIÀU VIỆT NAM phần 6 rich kid vietnam - Nguồn: Youtube

