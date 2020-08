Dân tình xôn xao clip nhạy cảm trong phòng ngủ của "công chúa" showbiz

Tối 3/8 mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước một đoạn clip nhạy cảm của ca sĩ Amee bị phát tán trên. Trong đoạn video này, "công chúa" showbiz mặc đồ ngủ tập thể dục cùng bạn bè. Sau đó, đại diện của Amee cũng lên tiếng cho hay, đoạn video này được ghi hình vào khoảng năm 2015 - 2016. Ê-kíp của nữ ca sĩ vẫn chưa biết lý do tại sao video nhạy cảm này lại bị phát tán.Nữ ca sĩ 10X Amee (tên thật là Trần Huyền My), sinh năm 2000. Cô hiện là nghệ sĩ trực thuộc St.319 Entertainment. Cô nàng được tuyển chọn thẳng vào làm thực tập sinh, được rèn luyện thanh nhạc cũng như vũ đạo trong vòng 4 năm. Amee sở hữu nhan sắc nổi bật. Với chất giọng trong trẻo, âm nhạc phù hợp khán giả trẻ, nữ ca sĩ đã có nhiều ca khúc hit sau một năm hoạt động như “Anh nhà ở đâu thế”, “Đen đá không đường”, “Trời giấu trời mang đi”, “Sao anh chưa về nhà”... Sở hữu 4 ca khúc lọt vào top 10 Zingchart với 280 triệu views, Amee quả không phụ sự tin yêu của khán giả khi cô trở thành nữ ca sĩ đạt được nhiều đề cử nhất Top 20 Zing Music Awards 2019. Hiện tại, giọng ca 10X đang sở hữu một trang facebook cá nhân với hơn 200 ngàn lượt theo dõi và một fanpage chính chủ có hơn 212 ngàn fans. Amee sở hữu một gương mặt xinh đẹp, trong sáng với sống mũi cao, khuôn miệng duyên dáng và nước da trắng hồng rạng rỡ. Không như bao bạn trẻ khác phải ”trầy trật” theo đuổi ca hát, con đường của Amee lại khá bằng phẳng khi có sự hỗ trợ hết mình của gia đình, đặc biệt là mẹ. Được biết, Amee là "con gái rượu" trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nội thất tại Hà Nội. Trên trang cá nhân của mình, có thể thấy cô nàng rất được mẹ cưng chiều. Nữ ca sĩ 10X này là một ”thiên kim tiểu thư” chính hiệu. Ngoài những giờ phút tập luyện nghệ thuật, Amee thường xuyên đi du lịch, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, mua sắm hàng hiệu… Mời quý độc giả đón xem thêm video AMEE "cân" hết dàn công chúa cổ tích - Nguồn: VTC NOW

