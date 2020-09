Hậu kết hôn, vợ streamer Xemesis khoe nhan sắc khiến chồng mát mặt

Trang Phạm (sinh năm 2002, biệt danh Xoài Non) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Xoài Non còn được biết đến là vợ streamer Xemesis một trong "tứ hoàng" trong làm streamer Việt Nam. Trước khi lập gia đình với streamer Xemesis, Bên cạnh việc PR cho các nhãn hàng, Xoài Non còn tham gia diễn xuất, đóng MV mà mới đây nhất là Chỉ cần anh giả vờ của Chi Dân. Sau khi MV được phát hành, Xoài Non đã liên tục đăng những bức hình tình cảm lúc ghi hình với Chi Dân lên trang cá nhân phát sốt CĐM vì nhan sắc quá đỉnh. Sau khi làm lễ đính hôn với Xemesis, Xoài Non khiến fans mắt tròn, mắt dẹp với những tấm ảnh khoe nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình chuẩn như người mẫu. Trước vẻ đẹp ngày càng "thăng hạng", nhiều người còn "tố" Xoài Non độn vòng 1 khá nhiều trong một chiếc đầm cúp. Thế nhưng, cô nàng đính chính là hoàn toàn không có chuyện đó, chỉ là chiếc váy hơi rộng mà thôi. Bên cạnh lời đính chính về vòng 1, Xoài Non còn khoe cơ bụng phẳng lỳ và hỏi khó CĐM đoán xem vòng eo của mình bao nhiêu? Xoài Non sở hữu nét đẹp trong sáng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng, đã từng xuất hiện trong một số MV ca nhạc, phim sitcom đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Chiếc mũi của Xoài Non còn từng được nhiều dân mạng khen ngợi còn đẹp hơn cả mũi đã động "dao kéo". Không chỉ gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt đẹp mà bà xã streamer Xemesis còn được cộng đồng đánh cao về sự tự tin cũng như gu thời trang sành điệu. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng cô nàng đã định hướng phong cách theo hướng khá trưởng thành và mang hơi hướng quyến rũ. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và là người mẫu có tiếng tại Sài Gòn. Mời quý độc giả xem video: Phạm Trang lần đầu chia sẻ tình cảm với bạn trai hot streamer Xemesis - Nguồn: KINGLIVE

