Hậu chia tay, bạn gái cũ ViruSs úp mở chuyện có người mới

Sau ''5 năm, 1 tháng, 3 ngày'' yêu, nam streamer ViruSs và bạn gái Ngân Sát Thủ chính thức đường ai nấy đi trước sự tiếc nuối của cộng đồng mạng và người hâm mộ. Dù cặp đôi đã thông báo đường ai nấy bước được đúng 1 tháng, nhưng nhất cử nhất động của họ vẫn nhận được sự quan tâm của fan. Mới đây, nữ streamer Ngân Sát Thủ đăng story kể chuyện dùng tài khoản ảo đi mua hàng online khiến nhiều người chú ý. Theo đó cô nàng giải thích với người bán hàng rằng mình dùng Instagram ảo đi mua quần áo vì “sợ bị người yêu biết mua đồ nhiều” và đêm nào cũng nằm mua đồ từ mấy shop lận nên “bạn ý không thích”. Chưa biết sự thật ý của cô nàng là gì nhưng qua câu chuyện này nhiều người nghi ngờ Ngân Sát Thủ đang có đối tượng khác sau khi chia tay ViruSs. Ngay sau story than thở chuyện mua đồ nhiều, Ngân Sát Thủ đã share tiếp một bức hình quote đầy ẩn ý: “Một ngày nào đó, bạn sẽ không cần tình yêu mãnh liệt nữa, điều bạn mong muốn là một người sẽ mãi không rời bỏ bạn”. Trước đó, bạn gái cũ ViruSs còn “trưng cầu dân ý” trong group fan của mình về chuyện “cảm giác thích một người thật sự có nên tỏ tình không”. Hiện tại, tất cả chỉ là suy đoán của dân mạng, bản thân Ngân Sát Thủ vẫn chưa tiết lộ người đang thích là ai khiến fan khá tò mò. Cách đây không lâu, cô nàng còn chăm "thả thính" và nhận Hà Quốc Hoàng - trai đẹp Rap Việt làm chồng tương lai của mình. Có vẻ như, khi bản thân không thuộc về ai thì nữ streamer nổi đình đám này đã thoải mái hơn trong phát ngôn trên MXH. Ngân Sát Thủ được biết đến là bạn gái của một trong "tứ hoàng streamer Việt" ViruSs. Cô nàng gây ấn tượng bằng gương mặt dễ thương cùng lối nói chuyện duyên dáng Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi ViruSs và Ngân ST có hơn 5 năm ở cạnh nhau không quá ồn ào nhưng cũng khá nhiều sóng gió vì những lần hợp – tan. Bạn gái cũ ViruSs có cho mình 1 trang Fanpage với hơn 300.000 lượt thích, 167.000 người theo dõi và kênh YouTube có 252.000 lượt subscribes. Mời quý độc giả đón xem thêm video ViruSs - Ngân Sát Thủ chia tay sau 5 năm mặn nồng - Nguồn: VTC NOW

Sau ''5 năm, 1 tháng, 3 ngày'' yêu, nam streamer ViruSs và bạn gái Ngân Sát Thủ chính thức đường ai nấy đi trước sự tiếc nuối của cộng đồng mạng và người hâm mộ. Dù cặp đôi đã thông báo đường ai nấy bước được đúng 1 tháng, nhưng nhất cử nhất động của họ vẫn nhận được sự quan tâm của fan. Mới đây, nữ streamer Ngân Sát Thủ đăng story kể chuyện dùng tài khoản ảo đi mua hàng online khiến nhiều người chú ý. Theo đó cô nàng giải thích với người bán hàng rằng mình dùng Instagram ảo đi mua quần áo vì “sợ bị người yêu biết mua đồ nhiều” và đêm nào cũng nằm mua đồ từ mấy shop lận nên “bạn ý không thích”. Chưa biết sự thật ý của cô nàng là gì nhưng qua câu chuyện này nhiều người nghi ngờ Ngân Sát Thủ đang có đối tượng khác sau khi chia tay ViruSs. Ngay sau story than thở chuyện mua đồ nhiều, Ngân Sát Thủ đã share tiếp một bức hình quote đầy ẩn ý: “Một ngày nào đó, bạn sẽ không cần tình yêu mãnh liệt nữa, điều bạn mong muốn là một người sẽ mãi không rời bỏ bạn”. Trước đó, bạn gái cũ ViruSs còn “trưng cầu dân ý” trong group fan của mình về chuyện “cảm giác thích một người thật sự có nên tỏ tình không”. Hiện tại, tất cả chỉ là suy đoán của dân mạng, bản thân Ngân Sát Thủ vẫn chưa tiết lộ người đang thích là ai khiến fan khá tò mò. Cách đây không lâu, cô nàng còn chăm "thả thính" và nhận Hà Quốc Hoàng - trai đẹp Rap Việt làm chồng tương lai của mình. Có vẻ như, khi bản thân không thuộc về ai thì nữ streamer nổi đình đám này đã thoải mái hơn trong phát ngôn trên MXH. Ngân Sát Thủ được biết đến là bạn gái của một trong "tứ hoàng streamer Việt" ViruSs. Cô nàng gây ấn tượng bằng gương mặt dễ thương cùng lối nói chuyện duyên dáng Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi ViruSs và Ngân ST có hơn 5 năm ở cạnh nhau không quá ồn ào nhưng cũng khá nhiều sóng gió vì những lần hợp – tan. Bạn gái cũ ViruSs có cho mình 1 trang Fanpage với hơn 300.000 lượt thích, 167.000 người theo dõi và kênh YouTube có 252.000 lượt subscribes. Mời quý độc giả đón xem thêm video ViruSs - Ngân Sát Thủ chia tay sau 5 năm mặn nồng - Nguồn: VTC NOW