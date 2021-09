Hàng thủ tan nát trước ngày đá Australia, đội tuyển Việt Nam "vá" sao?

Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, chưa bao giờ hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ đáng lo như ở thời điểm hiện tại. Sự mỏng mạnh ở vị trí trung vệ khiến ông thầy người Hàn Quốc gặp khó khi phải sắp xếp nhân sự. Công thức bộ 3 trung vệ được mặc định là Duy Mạnh (thẻ đỏ), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (chấn thương), hiện giờ chỉ còn duy nhất đội trưởng Quế Ngọc Hải có thể thi đấu ở trận gặp Australia. Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, Quế Ngọc Hải gặp vấn đề về sức khỏe, phải đi bệnh viện khám trong ngày 4/9. Quế Ngọc Hải là hòn đá tảng của đội tuyển Việt Nam, anh chính là chốt chặn an toàn trong bộ 3 trung vệ giăng ngang trước khung thành. Việc Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh và mới nhất là Đình Trọng không thể thi đấu, Quế Ngọc Hải càng phải phát huy vai trò thủ quân. Không chỉ thủ lĩnh tinh thần của đội bóng mà cầu thủ của Viettel còn phải cực tỉnh táo để khỏa lấp vị trí những cái tên trên để lại. Trong bối cảnh Bùi Tiến Dũng không thể sang Ả Rập Xê-út vì chấn thương, Thành Chung là cái tên được nhiều CĐV đội tuyển Việt Nam đặt trọn niềm tin. Không phụ lại lòng tin của BHL cùng NHM, Thành Chung đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, thông tin cầu thủ quê Tuyên Quang phải đi bệnh viện vì lý do sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Hy vọng, sức khỏe của Thành Chung có thể đảm bảo để thi đấu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sắp tới. Để vá vị trí nơi hàng phòng ngự sứt mẻ, mới đây HLV Park Hang Seo đã gọi trở lại cầu thủ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh từng gây ấn tượng trong màu áo của U22 Việt Nam tại các giải đấu lớn nhỏ, đặc biệt là chiếc HCV SEA Games 30. Sự góp mặt của Bùi Hoàng Việt Anh là hy vọng sẽ giúp hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có thể "bắt chết" được những cầu thủ cao to Australia. Dù không được gọi đi Ả Rập Xê-út nhưng mới đây Bùi Tiến Dũng cũng được HLV Park Hang Seo gọi lại đội tuyển Việt Nam và hy vọng trung vệ này sẽ đủ sức để ra sân. Mời quý độc giả xem video: 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu Australia gồm những ai? - Nguồn: Báo Lao Động

