Hằng Du Mục khoe con trai út, netizen lập tức chỉ ra điều này

Mới đây trên trang cá nhân, Hằng Du Mục vừa đăng tải loạt ảnh đáng yêu của cậu con trai út. Nhiều người đều phải tan chảy vì sự đáng yêu của cậu bé. Con trai Hằng Du Mục sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bình dễ thương. Nhiều người đều cho rằng cậu bé có gương mặt giống như đường nét của mẹ mình. Hằng Du Mục khoe con kèm them dòng trạng thái đầy âu yếm: "Lâu lâu mới được hun, cảm giác thật yô mốt". Kết thúc phiên tòa ly dị chồng Trung Quốc, Hằng Du Mục được quyền nuôi hai con nhỏ. Cô nàng thường xuyên cập nhật hình ảnh em bé lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời động viên từ người theo dõi: "Cố lên mẹ con, em bé đáng yêu quá, sau này hãy yêu thương mẹ Hằng thật nhiều nhé", "giống y như mẹ luôn, nhất là đôi mắt, chúc em bé luôn mạnh khỏe, kiên cường cùng mẹ nhé em". Không chỉ có 2 người con chung với chồng cu mà Nhất Dương - Dịch Dương cũng theo Hằng Du Mục, không còn ở cùng với bố. Trong những khoảnh khắc được Hằng Du Mục đăng tải, Nhất Dương và Dịch Dương đều rất yêu thương em trai, có mối quan hệ thân thiết với cô. Khoảnh khắc Hằng Du Mục bế con trai út cho ngồi lên cổ Dịch Dương. Dù đã giành được quyền nuôi dưỡng 2 con, tuy nhiên mới đây, Hằng Du Mục đã phải đăng đàn tố cáo Tôn Bằng đập cửa xông vào nhà riêng của mẹ con mình. Sau đó cô phải nhờ đến lực lượng chức năng và bảo vệ tòa nhà hỗ trợ để Tôn Bằng gặp con ở sảnh tầng 1 của tòa nhà trong 1 tiếng đồng hồ. Nhiều người theo dõi câu chuyện của Hằng Du Mục tỏ ra lo lắng và hi vọng cô nàng sẽ vững tin vì luôn có những người ủng hộ sau lưng. Động thái đăng tải ảnh bé Coca lên trang cá nhân đã giúp cho những người theo dõi cô nàng an tâm phần nào. Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995, quê ở Cà Mau. Thời gian qua, cô xây dựng thương hiệu Hằng Du Mục nổi tiếng trên các mạng xã hội với đông đảo người dùng theo dõi. (Ảnh: FBNV)

