Hải Quế bị chế ảnh sau trận đội tuyển Việt Nam thắng UAE vì hành động này

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước UAE trong trận đấu diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình tối ngày 14/11 bằng bàn thắng duy nhất của Tiến Linh. Mặc dù Tiến Linh là người ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng UAE nhưng nhân vật được CĐM chế ảnh nhiều nhất lại là đội trưởng Quế Ngọc Hải với màn an ủi cầu thủ bị thẻ đỏ bên phía đối phương. Sau khi phạm lỗi với Tiến Linh, cầu thủ số 12 của UAE nhận thẻ đỏ trực tiếp và Hải Quế đã lại an ủi và đây cũng là nguồn cơn để CĐM cho ra bức ảnh chế sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Hải Quế an ủi cầu thủ UAE sau khi nhận thẻ đỏ và hẹn sau trận đấu sẽ phản biện về một số vấn đề về "Lép-Tôn-Xtôi". Với sự giàu có của UAE, Quế Ngọc Hải thách các cầu thủ của đội bóng Tây Á ném vàng như hồi đầu năm. Câu an ủi nhưng có phần châm chọc đối phương được dân mạng chế vào bức ảnh của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh là người đã đỡ cầu thủ số 10 UAE đứng dậy nhưng vì bận nhận bóng nên anh đã lỡ buông tay. "Chú bán dầu... qua cầu mà té", bức ảnh chế được CĐM truyền tay nhau sau khi đội tuyển Việt Nam thắng UAE. Chỉ mới qua Bỉ vài tháng mà Văn Hậu có thể giao tiếp tiếng Anh khá tốt với các cầu thủ nước ngoài. Chỉ vì là trai Việt Nam thân thiện, mến khách nên các cầu thủ UAE liên tục muốn ôm. Bàn thắng của Tiến Linh khiến nhiều người phải ấn nút xem lại nhiều lần. Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sau 4 lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước UAE trong trận đấu diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình tối ngày 14/11 bằng bàn thắng duy nhất của Tiến Linh. Mặc dù Tiến Linh là người ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng UAE nhưng nhân vật được CĐM chế ảnh nhiều nhất lại là đội trưởng Quế Ngọc Hải với màn an ủi cầu thủ bị thẻ đỏ bên phía đối phương. Sau khi phạm lỗi với Tiến Linh, cầu thủ số 12 của UAE nhận thẻ đỏ trực tiếp và Hải Quế đã lại an ủi và đây cũng là nguồn cơn để CĐM cho ra bức ảnh chế sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Hải Quế an ủi cầu thủ UAE sau khi nhận thẻ đỏ và hẹn sau trận đấu sẽ phản biện về một số vấn đề về "Lép-Tôn-Xtôi". Với sự giàu có của UAE, Quế Ngọc Hải thách các cầu thủ của đội bóng Tây Á ném vàng như hồi đầu năm. Câu an ủi nhưng có phần châm chọc đối phương được dân mạng chế vào bức ảnh của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh là người đã đỡ cầu thủ số 10 UAE đứng dậy nhưng vì bận nhận bóng nên anh đã lỡ buông tay. "Chú bán dầu... qua cầu mà té", bức ảnh chế được CĐM truyền tay nhau sau khi đội tuyển Việt Nam thắng UAE . Chỉ mới qua Bỉ vài tháng mà Văn Hậu có thể giao tiếp tiếng Anh khá tốt với các cầu thủ nước ngoài. Chỉ vì là trai Việt Nam thân thiện, mến khách nên các cầu thủ UAE liên tục muốn ôm. Bàn thắng của Tiến Linh khiến nhiều người phải ấn nút xem lại nhiều lần. Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sau 4 lượt trận.