Hai lần sinh nở, vợ Phan Văn Đức vẫn đẹp ngỡ ngàng

Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), là vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Cô nàng kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức vào năm 2020. Đám cưới của cặp đôi hot girl - cầu thủ thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong 3 năm Võ Nhật Linh hạ sinh 2 người con. Tháng 8/2020, Nhật Linh hạ sinh con gái đầu lòng, tên gọi thân mật là Dâu Tây. Tháng 4/2022, cô nàng sinh cậu con tai thứ 2, tên gọi ở nhà là Khoai Tây. 3 năm, 2 lần mang thai và sinh nở, bà xã cầu thủ Văn Đức vẫn giữ được nhan sắc và góc dáng đáng ngưỡng mộ. Nàng hot girl xứ Nghệ được người hâm mộ nhận xét là "càng đẻ càng xinh". Nhật Linh luôn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp ngọt ngào ngay cả khi bầu bí tăng cân. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau mỗi lần sinh nở. Khi khoe dáng nuột với bikini sau 4 tháng sinh con trai, Nhật Linh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhiều người nhận xét, bà xã của cầu thủ Văn Đức ngày càng nhuận sắc và quyến rũ hơn. Nhan sắc và cuộc sống của cô giáo mầm non xứ Nghệ có rất nhiều thay đổi kể từ sau khi kết hôn với cầu thủ. Không còn dáng vẻ ngây thơ như trước đây, Nhật Linh của hiện tại quyến rũ và cuốn hút. Trên mạng xã hội, cô nàng chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Cô hết lòng vun vén cho tổ ấm nhỏ, luôn đồng hành với chồng trong sự nghiệp sân cỏ. Ảnh: FBNV

Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), là vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Cô nàng kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức vào năm 2020. Đám cưới của cặp đôi hot girl - cầu thủ thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong 3 năm Võ Nhật Linh hạ sinh 2 người con. Tháng 8/2020, Nhật Linh hạ sinh con gái đầu lòng, tên gọi thân mật là Dâu Tây. Tháng 4/2022, cô nàng sinh cậu con tai thứ 2, tên gọi ở nhà là Khoai Tây. 3 năm, 2 lần mang thai và sinh nở, bà xã cầu thủ Văn Đức vẫn giữ được nhan sắc và góc dáng đáng ngưỡng mộ. Nàng hot girl xứ Nghệ được người hâm mộ nhận xét là "càng đẻ càng xinh". Nhật Linh luôn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp ngọt ngào ngay cả khi bầu bí tăng cân. Cô nàng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau mỗi lần sinh nở. Khi khoe dáng nuột với bikini sau 4 tháng sinh con trai, Nhật Linh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhiều người nhận xét, bà xã của cầu thủ Văn Đức ngày càng nhuận sắc và quyến rũ hơn. Nhan sắc và cuộc sống của cô giáo mầm non xứ Nghệ có rất nhiều thay đổi kể từ sau khi kết hôn với cầu thủ. Không còn dáng vẻ ngây thơ như trước đây, Nhật Linh của hiện tại quyến rũ và cuốn hút. Trên mạng xã hội, cô nàng chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Cô hết lòng vun vén cho tổ ấm nhỏ, luôn đồng hành với chồng trong sự nghiệp sân cỏ. Ảnh: FBNV