“Hải Idol” bị bắt, cái giá của câu view bất chấp

Cách đây chưa lâu, một đoạn video ghi lại cảnh dàn xe ô tô đưa dâu ngang nhiên dừng đỗ giữa tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Hải Dương để chụp ảnh, ghi hình. Các clip nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ khiến dư luận bất bình, đồng thời nhận ra đây là đám cưới của một hot TikToker.

Đoàn rước dâu bằng xe sang ngang nhiên dừng đỗ giữa đường.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc. Quá trình xác minh xác định có 4 phương tiện liên quan gồm ô tô nhãn hiệu BMW 430i màu hồng BKS 34A-744.XX; xe ô tô màu trắng BKS 34A-661.XX; xe ô tô nhãn hiệu Porsche màu cam BKS 30L-369.XX và Maybach S400 không gắn biển số. Các xe này dừng đỗ trên lòng đường ở vị trí trên để quay phim, chụp ảnh cưới trong thời gian khoảng 5 phút làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Đức Hải (Hải Idol) có hành vi xúi giục một số đối tượng khác cùng thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô đỗ xe giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh gây bức xúc cho những người tham gia giao thông và quần chúng nhân dân ở địa phương. Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Căn cứ theo kết quả điều tra trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Đức Hải (SN 1996, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương); Vương Đình Trường (SN 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1999, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Ngọc Phong (SN 1999, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hải Idol hiện sở hữu shop kinh doanh thời trang.

Phạm Đức Hải thường được biết đến với biệt danh Hải Idol sinh năm 1996 (Hiện tại 28 tuổi) trú tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc (Hải Dương) là Tiktoker sở hữu shop kinh doanh thời trang được nhiều bạn trẻ theo dõi.

Mượn đám cưới của bạn để đánh bóng tên tuổi, tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng, Hải Idol đã dàn xếp dàn xe sang rước dâu dừng, đỗ dưới lòng đường.

Sự việc là lời cảnh tỉnh cho một số bộ phận người sáng tạo nội dung ưa chiêu trò và sự ồn ào, nhốn nháo, bất chấp luật pháp để đạt được mục đích câu view, hút sự chú ý trên mạng xã hội.