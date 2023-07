Hà Nội ngập như sông, cư dân mạng đua nhau chế ảnh

Trận mưa lớn chiều ngày 31/7 khiến nhiều đoạn đường ở Hà Nội ngập sâu. Hà Nội ngập sâu cũng là lúc nhiều khu vực, hệ thống thoát nước bị quá tải, người dân đi lại chật vật. Thậm chí, cư dân mạng còn rộ trào lưu chế ảnh nước mưa ngập ở các đường phố, trường học khiến nhiều người thích thú. Cứ mỗi lần Hà Nội ngập sau cơn mưa lớn, trên MXH lại xuất hiện nhiều hình ảnh chế. Ngoài đường phố ngập sâu, trường học cũng là nơi được chế ảnh khá nhiều. Không chỉ là những bức ảnh sân trường đại học ngập nước bình thường mà cư dân mạng còn "vui tay" chế thêm để cho tác phẩm trở nên sinh động. Thêm thắt một vài chi tiết như cá mập, người chơi lướt sóng,...sân trường của Học viện Ngân hàng bỗng thú vị hơn hẳn. Chứng kiến những bức ảnh sân trường Đại học ngập nước, nhiều người được dịp bồi hồi, nhớ lại thời còn đi học. Công viên nước mang tên Đại học Văn hóa Hà Nội. Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được chế ảnh nước màu xanh chẳng kém "Tuyệt tình cốc". Cổng trường Đại học Điện lực ngập có thể bắt được cả cá. Có thể xem đây là những kiểu hài hước trong ngày mà ai cũng phải than trời về tình cảnh ngập ngụa do cơn mưa lớn. Chỉ sau ít thao tác bằng kỹ thuật, màu nước đục ngầu do úng ngập đã khoác màu xanh trông như bể bơi khổng lồ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

Trận mưa lớn chiều ngày 31/7 khiến nhiều đoạn đường ở Hà Nội ngập sâu. Hà Nội ngập sâu cũng là lúc nhiều khu vực, hệ thống thoát nước bị quá tải, người dân đi lại chật vật. Thậm chí, cư dân mạng còn rộ trào lưu chế ảnh nước mưa ngập ở các đường phố, trường học khiến nhiều người thích thú. Cứ mỗi lần Hà Nội ngập sau cơn mưa lớn, trên MXH lại xuất hiện nhiều hình ảnh chế. Ngoài đường phố ngập sâu, trường học cũng là nơi được chế ảnh khá nhiều. Không chỉ là những bức ảnh sân trường đại học ngập nước bình thường mà cư dân mạng còn "vui tay" chế thêm để cho tác phẩm trở nên sinh động. Thêm thắt một vài chi tiết như cá mập, người chơi lướt sóng,...sân trường của Học viện Ngân hàng bỗng thú vị hơn hẳn. Chứng kiến những bức ảnh sân trường Đại học ngập nước, nhiều người được dịp bồi hồi, nhớ lại thời còn đi học. Công viên nước mang tên Đại học Văn hóa Hà Nội. Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được chế ảnh nước màu xanh chẳng kém "Tuyệt tình cốc". Cổng trường Đại học Điện lực ngập có thể bắt được cả cá. Có thể xem đây là những kiểu hài hước trong ngày mà ai cũng phải than trời về tình cảnh ngập ngụa do cơn mưa lớn. Chỉ sau ít thao tác bằng kỹ thuật, màu nước đục ngầu do úng ngập đã khoác màu xanh trông như bể bơi khổng lồ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ảnh: Tổng hợp