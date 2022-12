Hà Nội lạnh 10 độ và cách chống rét cực bá đạo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nên tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung nhiệt độ xuống thấp, Thủ đô ghi nhận sáng nay có lúc chỉ có 10 độ C. Để giữ ấm cơ thể ở mọi lúc mọi nơi, nhiều người trang bị cho mình muôn vàn kiểu chống rét siêu độc đáo mà không phải ai cũng nghĩ ra được. Quấn chăn kín người khi đi xe trên đường là cách chống rét bá đạo của nhiều người khiến cư dân mạng được phen cười chảy nước mắt. Đối mặt với đợt rét được đánh giá là lạnh nhất tính từ đầu mùa đông, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất đợt nên ai ra đường cũng trang bị khăn mũ, áo khoác kín mít. Khi gió lạnh về bất chợt mà chưa kịp mua áo ấm, đây là cách chống rét "bá đạo" cần kíp nhất. Như thế này mới chống chọi lại được cái rét mùa đông. Gió lạnh cũng "bó tay" với cách chở con trong thùng các tông của các mẹ. Xuất hiện với "thời trang" khi trời rét này thì ai cũng phải ngước nhìn bạn. Thế này đi chơi với "gấu" là nhất rồi, vừa ấm vừa... riêng tư. Trùm chăn vẫn chưa đủ ấm đâu, phải thêm cả ô chắn gió nữa mới đủ. Những chiếc chăn đủ hình thù, màu sắc cũng được nhiều người tận dụng không màng đến ánh mắt người xung quanh. Chống rét khi ra đường là nhu cầu tất yếu của nhiều người khi ra đường trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, việc quấn chăn ra đường dễ gây ra tai nạn giao thông đáng tiếc, dù bạn là người cầm lái hay ngồi sau. Do vậy nên thận trọng, không nên áp dụng những cách chống rét nguy hiểm như trên. Ảnh: Tổng hợp

